Bakan Bak, Akdeniz Oyunları'nda yer alacak sporcularla buluştu

Bakan Bak, İspanya'nın Tarragona şehrinde 22 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 18. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye adına yarışacak sporcularla gala yemeğinde bir araya geldi.
Gönen Otel'de gerçekleştirilen yemekte konuşan Bak, her sporcunun fair play ruhu içinde ve kazanma amacıyla müsabakaya çıkması gerektiğini belirterek, "Özellikle İspanya'nın, İtalya'nın, Fransa'nın bir çekişmesi var. Biz de bu çekişmenin içindeyiz. Ülke olarak sizlerin en iyi neticeyle dönmenizi arzu ediyoruz." diye konuştu.
Sporculara kimseyi küçümsememe tavsiyesinde bulunan Bakan Bak, şunları kaydetti:
"Kimseyi küçük görmeyeceksiniz, gördüğünüz an kaybedersiniz. Ne zaman şampiyon olunur, bir şampiyonu yenerek olunur. Bazı branşlarda diğer ülkelerin sizden iyi olduğu düşünülebilir ama kim konsantre olursa o kazanacak. Sporun ruhunda son ana kadar mücadele var. O enerjiyi yansıtmanız gerekiyor. Devletimiz her türlü imkana sahip, yüzlerce tesis var. Havuzlardan tutun salonlara kadar pek çok tesis yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Şanslı ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi sporcuya teri soğumadan gerekli ödülü vereceksiniz. Biz de bunu süratle gerçekleştiriyoruz."
Sporcuların Akdeniz Oyunları'nda elde edeceği başarıların onları olimpiyatlara taşıyacağına dikkati çeken Bak, "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Orada gururla bayrağımızı dalgalandırdığınızda 81 milyon sizin arkanızda olacak. Buradaki her sporcumuz, antrenörümüz herkes üzerine düşen görevi yapacak. Oradan başarılı şekilde döneceğinize yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin oyunlarda sporcuların yanında olduğunu aktaran Bakan Bak, "24 Haziran seçimleri nedeniyle sahadayız. Açılışta sizinle olamayacağım ama seçimden sonra birkaç gün için sizinle olacağım. Siyasette yarın ne olacağı belli olmayabilir ama inşallah sizlerle beraber oluruz." şeklinde konuştu.
Akdeniz Oyunları'nda elde edilecek başarıları sporcularla kutlamayı istediğini vurgulayan Bak, şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın başarı dileklerini iletmek istiyorum. Dönüşte başarılarla beraber bizi mutlaka kabul ederler. Pek çok başarının gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın emekleri var. Bütün millet sizinle beraber. Uluslararası alanda göstereceğiniz başarılar milletimizi gururlandıracak."
18. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'den 205 erkek ve 144 kadın olmak üzere toplam 349 sporcu mücadele edecek.
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