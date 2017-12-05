Bakan Bak, Beytullah Eroğlu'nu kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte altın, 50 metre sırtüstünde de bronz madalya alan Beytullah Eroğlu'nu tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte altın madalya ve 50 metre sırtüstünde bronz madalya kazanan milli yüzücümüz Beytullah Eroğlu'nu kutluyorum. 'Balık adam' lakaplı Beytullah'ın bu başarısı bizleri bir kez daha gururlandırdı ve mutlu etti. Uluslararası alanda bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşımızı dinleten Beytullah kardeşime ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

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Beytullah Eroğlu

Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası