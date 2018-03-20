Bakan Bak, down sendromlu futbolcularla maç yapacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Bak, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, down sendromlu futbolcularla yeşil sahada bir araya gelecek.



Ankara 19 Mayıs Stadı dış sahalarında yapılacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.



Milli sporcular, çektikleri videolarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a maç davetinde bulunmuşlardı.



Bakan Bak, Anadolu Ajansının sosyal medya platformu Twitter'daki "@aa_spor" hesabından yapılan paylaşımı alıntılayarak sporcuların teklifine "Güzel yürekli kardeşlerim benim. Sizlerle maç yapmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullanarak olumlu cevap vermişti.

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