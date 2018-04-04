Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan başkanlığında toplandı.Komisyonda sunum yapan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, bakanlık olarak tüm bağımlılıklara karşı mücadeleyi önemsediklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Madde bağımlılığı ile mücadelenin terörle mücadeleyle eş değer olduğunu vurgulayan Bak, "Madde bağımlılığı toplumumuzun genlerini, değerlerini bozmaya çalışıyor, bize düşen görev gençlerimizin maddeye ya da diğer bağımlılıklara ulaşmasını önlemek." diye konuştu.Çocukların madde, internet ya da farklı bağımlılıklara yönelmemesinin aile içindeki sevgiye ilişkili olduğuna dikkati çeken Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Aile içinde birbirimize sevgiyi göstermezsek yalnızlık kendisini gösteriyor, işte sorun da burada başlıyor. Günümüzde çocuğumuz diğer odadan bize mesaj atıyor. Sevginin sermayesi yok, anne ve baba olarak çocuklarımıza sevgimizi göstermeliyiz, onları dinlemeliyiz ve zaman ayırmalıyız. Onu siz dinlemezseniz, dinleyecek internetteki farklı ortamlar, farklı arkadaşlar, farklı insanlar olacak."Madde, internet bağımlılığı mücadelesinde sporun da etkin rolü olduğunu belirten Bak, spor yapan çocuğun, hem vücut gelişiminin hem de sosyal yapısının daha sağlıklı olduğunu dile getirdi. Spor yapan gencin kendisine daha fazla güvendiğini, görüşlerini daha rahat ifade edebildiğini anlatan Bak, gencin yalnız kalmadığını, toplumla barışık olduğunu ve içinde bulunduğu ortamın pozitif desteğini gördüğünün altını çizdi. Spor ile hayatını bütünleştiren bireylerin toplum içinde de takdir edildiklerini vurgulayan Bak, böyle bir gencin de madde bağımlılığından ya da farklı suçlardan uzak durduğunu söyledi.

Spora yönelmeyen, aile içinde de çatışmalar yaşayan gencin yalnız kalarak madde, internet ya da diğer bağımlılıklara yöneldiğine işaret eden Bak, "Spor ile kendisini geliştirmiş, toplum tarafından benimsenmiş, şampiyonluklar kazanan genç ile yalnızlaşarak madde bağımlılığına yönelen, uyuşturucu kullanan ve bunu almak için annesine, babasına eziyet eden genci düşünün. İşin içinde sevgi mutlaka olmalı, spor da sevginin en çok yoğunlaştığı alanlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.