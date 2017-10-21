Bakan Bak, rekor kırdı!

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu başkanlık seçimine katılan ve bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, genel kurula katılan ve 1 saatte 616 delege ile tek tek fotoğraf çektirerek kırılması zor bir rekora imza attı.

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu başkanlık seçimine katılan ve bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, genel kurula katılan ve 1 saatte 616 delege ile tek tek fotoğraf çektirerek kırılması zor bir rekora imza attı.

Bak, konuşmasında, "Sizlere hizmet etme fırsatı bulduk. Tüm teşkilatımızla sizlerin yanındayız. Sizler amatör ruhun bekçilerisiniz. Mahallelerimizde çocuklarımıza sahip çıkın ve onları uyuşturucudan uzak tutun. Uyuşturucu satıcılarına fırsat vermeyin" dedi. Salondan ayrılmadan delegelerin fotoğraf isteğini kırmayan bakan Bak, yaklaşık 1 saat boyunca salona gelen 616 delege ile tek tek fotoğraf çekildi.