Okan Üniversitesi Spor Ödülleri 2017 düzenlenen tören ile sahiplerini buldu.

Sporda yılın onur ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak aldı. 2017 spor ödüllerinin verildiği törene Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakem Fırat Aydınus, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Öztürk ve Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan katıldı.



Tuzla’da düzenlenen törende Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ödülünü Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan teslim aldı. Bekir Okan özel ödülüne ise Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz layık görüldü. Ödül takdim edildikten sonra açıklama yapan Cengiz, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Burada çeşitli takım taraftarları var. Ayrıştırıcı sert sloganlar kullanırsak o taraftar nezdinde daha sert tepkilere neden olur. Bunu yıkmaya geldik. Bütün yöneticiler de benimle aynı zihniyette rakibe saygı duyarsanız kendinize saygı duyarsınız. Rakibiniz ne kadar güçlü ve doğru ise siz o kadar güçlü ve doğru olursunuz. Mücadele ettiğimiz bütün takımlara dostluk eşitlik içinde yarışma samimiyet ve şeffaflık diliyorum" şeklinde konuştu