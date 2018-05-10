Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali için Diyarbakır’a geldi. Bakan Bak ayağının tozuyla kupa maçının oynanacağı Yeni Diyarbakır Stadyumu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Bak’a, AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve ilgili kurum yetkilileri de eşlik etti. Burada konuşan Bakan Bak, “Bugün Diyarbakır için önemli bir gün. Öncelikle 33 bin kapasiteli Diyarbakır Stadyumu Ziraat Türkiye Kupasına ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanımız Diyarbakır’a geldiğinde statla ilgili kendisine bilgi verdiğimizde Türkiye Kupası finalinin burada oynanması için gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi. Futbol federasyonu, valilik ve belediye ile hep beraber çalışarak bu müsabakaya yetiştirdik. Stadyum 33 bin kapasiteli yaklaşık 160 milyon TL’ye mal oldu. 17 tane locası var. Tabi Türkiye’nin her tarafından şahane statlar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Bizim şansımız özellikle sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımızın büyük bir spor tesisi hamlesi gerçekleştirmesi. Bu çerçevede ülkenin dört bir yanına, şehirlere stadyumlar birer birer yapılmasının tamamlanması. Bunun içerisinde tamamlanan Kocaeli Stadyumu, Sakarya, Akhisar stadyumları var, Diyarbakır tamamlandı. Yılsonuna doğru Ordu’yu bitiriyoruz. Ardından Giresun, Hatay, Adana devam ediyor. Yaklaşık 34 tane stadyumu tamamlamaya çalışacağız” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2024 Avrupa Şampiyonasına aday olduğunu ifade eden Bakan Bak, “Adaylık dosyamızı teslim ettik Nisan ayı sonunda. Eylül ayında karar verecekler. Bizim bu eserleri Türkiye’nin dört bir yanına taşımamız sporun gücü açısından çok önemli. Spor ortak bir dil. Spor barışın dili, kişileri kitleleri heyecanlandıran, coşturan bir yaklaşım. Futboldan da keyif alıyor insanlarımız. Tabi Diyarbakır’ın da tekrar Süper Lige dönemsini arzuluyoruz. İnşallah Diyarbakır Süper Lige çıktığında da böylesine güzel bir statta müsabakalar oynanacak. Buranın gençlerine, insanlarına bir eser. Bu noktada ayrıca şunu ifade ediyoruz sporun gücü terörü yenecektir. Biz bunu söylüyoruz. Bu noktada da terörün bıraktığı o iklimi dağıtmak için, o kötü ortamları ortadan kaldırmak için gençlerimize örnektir. Bir gün bu bölgenin gençleri, Diyarbakır’ın gençleri bu statta finaller oynayacak, şampiyonluklar yaşayacak. Dolayısıyla spor bu yüzden çok önemli. Biz Türkiye’nin spordaki bu hamlesini çok önemsiyoruz. Bugün Türkiye Kupasında final oynayacak iki takıma da başarılar diliyoruz. Güzel bir maç olsun arzumuz, temennimiz o” diye konuştu.