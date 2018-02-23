Greenpark Hotel'de gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Bakan Bak, çocuk işçiliğine 'hayır' diyerek, "Haydi çocuklar spor salonlarına, spor sahalarına ve yüzme havuzlarına sizleri bekliyoruz." dedi.

Törende davetlilere sunulan slaytta çocukların spor alanlarına koştuklarını hatırlatan Bak, "Deklarasyonun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Spor sahalarımız çocuklarımız ve gençlerimizin emrindedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak elimizden geleni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

İmza töreninin ardından katılımcıların yer aldığı aile fotoğrafı çekimi yapıldı.