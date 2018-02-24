Rize'deki Mehmet Akif Pirim Spor Salonu'nda incelemede bulunan Bakan Bak, daha sonra antrenmanını izlediği TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor'un futbolcularına başarı diledi.
Çaykur Rizespor'un Mehmet Cengiz Tesisleri'ni de ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Bak, kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, teknik direktör İbrahim Üzülmez ve futbolcularla yemekte bir araya geldi.
Bakan Bak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her takıma eşit mesafede olduğuna işaret etti.
Rize'nin milletvekili olarak Çaykur Rizepsor'un başarısının kendisini mutlu edeceğini belirten Osman Aşkın Bak, "Çaykur Rizespor, ikinci yarıda önemli bir çıkış yakaladı. Elazığspor ile zor bir maç oynayacak. Değerli ve zor bir rakip. İnşallah bu maçta da şehirle bütünleşerek yollarına devam ederler." diye konuştu.
''DERBİLER HER İHTİMALE AÇIKTIR''
Bakan Bak, bütün takımlara futbolun doğruları içerisinde başarı dileğinde bulunarak, "Süper Lig'de müthiş bir çekişme var. Dört takım şampiyonluk için oynuyor. Yarın çok önemli bir derbi var. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi. Derbiler her ihtimale açık maçlar. İki takıma da başarılar diliyorum. Türkiye Süper Lig'i şampiyonluk açısından müthiş bir rekabete sahne oluyor. Bütün takımlara başarı diliyoruz." ifadelerini kullandı.
İtalya'nın Roma takımında forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i takip ettiğini ve sosyal medyada mesajlaştığını aktaran Bak, şunları kaydetti:
"Roma'da attığı goller, Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performans gurur verici. Altınordu takımından yetişmiş, ardından Başakşehir'de önemli bir çıkış yakalamış, daha sonra da İtalya serüveni... Diğer sporcularımız ve Cenk de inşallah takıma adapte olup, çok daha iyi şeyler ortaya koyacaktır. Bizim amacımız Türk futbolunun gelişmesi. Altyapıdan iyi oyuncuların çıkarak Avrupa, dünya liglerinde yer alması gurur veriyor."
Osman Aşkın Bak, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda ve bütün bölgelerde terörle mücadele eden güvenlik güçlerine başarı dileyerek, "Vatandaşlarımız, kulüplerimiz herkes destek veriyor. Antrenman öncesi ve sonrası, maça çıkarken mesajlar veriyorlar. Güzel bir tablo." diye konuştu.
Bakan Bak, basına kapalı gerçekleştirilen AK Parti Rize Merkez ile Pazar İlçe Danışma Meclisi toplantılarına da katıldı.
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