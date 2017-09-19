Bakan Bak'tan Fenerbahçe'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
TVF Başkent Salonu'nda Halkbank ile Fenerbahçe arasında yapılan ve sarı-lacivertli takımın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçı protokol tribününden takip eden Bakan Bak, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu maçta ortaya koyduğu mücadele için Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." dedi.
Karşılaşmanın iyi bir mücadeleye sahne olduğunu belirten Bak, "Ben salonların yabancısı değilim. Yıllarca İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünün yöneticiliğini, genel sekreterliğini ve başkanlığını yaparken, voleybol şubesine de bakmıştım. Bu salonlarda çok final müsabakalarında bulunduk. Kurallarını da iyi biliyorum." diye konuştu.
Özellikle sezonun ilk kupası olması nedeniyle bazı takımların hazır olmayabileceğini vurgulayan Osman Aşkın Bak, "Bu maçta ortaya konan mücadelede Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Salonda çok güzel bir atmosfer vardı. Fenerbahçe'nin taraftarları takımlarını destekledi, tebrik ediyoruz. Halkbank da voleybola çok ciddi yatırımlar yapıyor, diğer bankalarımız da öyle." ifadelerini kullandı.
Dünya şampiyonu olan 23 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı'nı bir kez daha tebrik eden Bak, şöyle devam etti:
"Türk voleybolundaki gelişmelerden dolayı federasyonumuzu tebrik ediyorum. 23 Yaş Altı Bayan Takımı'nın dünya şampiyonu olması muhteşemdi. Türk voleybolu için umutluyuz. Teknik değerlendirme bize göre bir olay değil ama bizim hedefimiz, Türk sporunun büyümesi, gelişmesi, olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında madalya alması. İyi bir jenerasyon geliyor, iyi işler yapacaklar. Ben voleybolu takip eden, seven bir yöneticiydim. Şimdi de Türk sporunun başında görev yapıyoruz. Ümit ediyoruz ki Türk sporu çok daha iyi yerlere gelecek."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora büyük önem verdiğini dile getiren Bakan Bak, "Bu büyük şans. Sayın Cumhurbaşkanımız, sporun içinden gelen bir isim. Büyük destek veriyor. Bu salonun ve bunun gibi pek çok salonun Türk sporuna kazandırılmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın çok katkısı var. İnşallah Türk sporunda çok daha büyük başarılar yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
- fenerbahçe
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