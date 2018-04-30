Bakan Bak, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Brezilya'da ülkemizi başarıyla temsil ederek şampiyon olan Sümeyye Boyacı'yı kutluyorum. Yüzme branşında elde edilen bu değerli derece, bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabartan milli sporcumuzun, başarılarının gelecek organizasyonlarda da devam edeceğine inanıyorum."

14 yaşındaki milli sporcu, 26-28 Nisan'da düzenlenen şampiyonada açık kategoride, 50 metre sırtüstü mücadelesinde 45,92'lik derecesiyle şampiyon olurken 50 metre kelebek stilde bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Sümeyye, S5 kategorisinde de çeşitli branşlarda 2 altın, birer gümüş ve bronz madalya kazanmıştı.