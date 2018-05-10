Bakan Bak, karşılaşma öncesinde Diyarbakır Stadı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, bu stadın Diyarbakırlılar için Diyarbakır'ın gençleri için yapıldığını söyledi.
"BU STAT, DİYARBAKIR'A HİZMET İÇİN YAPILMIŞTIR"
"Bazı art niyetli çevrelerin açıklamaları geldi, takip ettik." diyen Bak, şöyle devam etti:
"Türkiye Kupası’nın statüsüden dolayı Passolig uygulaması var. Passolig sahibi olmayan seyircilerimizin müsabakaya katılmaları mümkün olmuyor. Ama Şunu herkes bilmeli ki; bu stat, bu eser hem Türk sporuna, Türk futboluna hem de Diyarbakır’a hizmet etmek için yapılmıştır. Bu noktada Diyarbekirspor'un 3. Lig'den 2. Lig'e yükselme müsabakası var. O müsabakada ilk maçını Tire 1922 ile İzmirde oynayacak. Rövanş müsabakası çarşamba günü burada. Stadı onlara tahsis ediyoruz. Futbol Federasyonumuzla da görüştük. Çarşamba günü bütün Diyarbakırlılar müsabakaya davetlidir."
"YASA ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN PROSEDÜRLER VAR"
Stadın Türk futboluna hizmet etmek için, Diyarbakır’a hizmet etmek için yapıldığını vurgulayan Bak, "Böylesine art niyetli açıklamaların çok doğru olmadığını ifade etmek isterim. Bir yasa var. Bu yasa çerçevesinde uygulanan prosedürler ve değerlendirmeler var. Tabi herkesin, Passolig sahibi olmayanların müsabakaya katılması mümkün olmuyor. Ama yine de seyirci geliyor." diye konuştu.
"Diyarbakırlılar stada alınmıyor." gibi açıklamaların çok yanlış, yanlı ve taraflı açıklamalar olduğunu dile getiren Bak, bu açıklamaların ülkenin gerçeklerini yansıtmadığını aktardı.
"Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Sporun barış gücüne sahip olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullanan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu stadın bir an önce bitirilmesi ve hizmete alınması talimatını verdiğini hatırlattı.
Bak, "Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Kupasının burada oynamasını ifade etti. Türkiye Kupası nedeniyle buraya Türkiye’nin dört bir yanından gelenler var. Esnafta sohbet ettik. Onlar da bundan memnun, oteller dolu. Bugün herkes Diyarbakır'ı konuşuyor. Dolayısıyla bu tip açıklamalar yanlı ve taraflı açıklamalar. Çarşamba günü bütün Diyarbakırlıları stada davet ediyoruz." şeklinde konuştu.
Açıklama sırasında, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal da hazır bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.