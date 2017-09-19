Bakan Bak: Yabancı kontenjanları ile ilgili Federasyon ve bizler çalışacağız

Bakan Bak, "Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tabii ki önemlidir. Takımlar ve derbi yıllardır var. Çıkacaklar ve oynayacaklar. Kimin kazanacağını sahadaki performansları belirler. Ben iki takıma da başarılar diliyorum. Dostane ve centilmence müsabaka olmasını temenni ediyoruz. Bu Türk sporu için önemli" dedi.



Yabancı kontenjanı hakkında da konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Yabancı kontenjanları ile ilgili Cumhurbaşkanının açıklamaları var. Konu ile ilgili ilgili federasyon bizler çalışacağız. İnşallah ülkemiz sporu için önemli adımları atar, kararları alırız" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak