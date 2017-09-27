Bakan Berat Albayrak'tan Enerji Lisesi mezunlarına istihdam sözü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Eryaman’daki Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılışını Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile yaptı. Okulun isminin sibernetik alanında çığır açan buluşlarıyla bilinen El-Cezeri’den geldiğini ifade eden Albayrak, El-Cezeri’nin bu toprakların bilimle, ilimle, fenle, tarihin her alanıyla ne kadar iç içe olduğunun göstergelerinden biri olduğunu dile getirdi. Okulun yaklaşık 39 bin metrekare alan üzerine bütünleşik bina sistemiyle inşa edildiğini anlatan Albayrak, standart bir okulun yıllık enerji tüketiminin yaklaşık 159 kilovat/saat olduğunu vurguladı.

Okulun yüksek enerji verimliliği sağlayan altyapısı sayesinde yıllık 23.6 kilovat/ saat enerji tüketeceğini belirten Albayrak, şöyle konuştu: “Bu, diğer liselere göre en az yüzde 80 enerji verimliliği demek. Ayrıca, ısıtma, soğutma, aydınlatma ve havalandırma sistemleri için gereken enerji güneş panelleri ve rüzgâr türbinlerinden üretilerek sağlanacak. Gelişmiş arıtma kapasitesine sahip sulama sistemleriyle de atık su ve yağmur suyunun geri dönüşümünden yüzde 70 oranında verimlilik sağlanacak.”

Maden teknolojileri alanında tüm ülkede 12 lise için protokol imzaladıklarını belirten Albayrak, “Bu okulların sayısının artırılmasını hedefliyoruz” dedi.

‘İÇİNİZDEKİ DİNAMİZM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ’

Gazete Habertürk'ün haberine göre Albayrak, liseden mezun olanlara istihdam sözü de vererek, “Buradaki öğrenci kardeşlerimizin bizler de yanında olacağız. Bu okulumuzda başarılı olan tüm kardeşlerimize lise ve üniversite sonrası istihdam, master ve doktora süreçlerinde en büyük desteği vermek için buradan söz veriyorum. Sevgili gençler sizlerin içlerinizdeki dinamizm Türkiye’nin en büyük gücüdür” dedi.

‘MESLEKİ EĞİTİME 13 MİLYAR TL AYIRIYORUZ’

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi yaklaşık 85 milyar lira. Bu bütçenin içerisinde 13 milyardan fazlasını mesleki eğitime ayırıyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Enerji Bakanı Albayrak’a okulun fotoğrafını hediye etti

OKUL İÇİN 60 YILLIK MALİYET TASARRUFU HESABI 180 MİLYON TL

Standart bir lisede 60 yıllık toplam enerji, su, işletme ve bakım maliyetlerinin bugünkü değerleriyle yaklaşık 257 milyon lira olduğuna dikkat çeken Enerji Bakanı Albayrak, “Bu okulumuzda söz konusu rakam 71 milyon Türk Lirası olacak. Yani 180 milyondan daha fazla bir tasarruf” dedi. 26 derslik, 6 laboratuvar, 10 atölye, kapalı spor salonu ve 147 yataklı pansiyona sahip okulun yaklaşık 26 milyon liraya mal olduğunu da kaydeden Albayrak şöyle konuştu: “Yani aynı özelliklerdeki standart bir liseye göre 1.5 kat daha fazla paraya mal olmasına rağmen, ortaya koyduğu bu tasarrufla bu yatırımı 9.5 yılda amorti edecek. Normal bir liseye göre daha fazla maliyet gerektiren ek yatırımlar, yani rüzgâr, güneş, verimlilik noktasındaki yatırımların geri dönüşü 3 yılda sağlanacak.”