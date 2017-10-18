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"Önce 50 yıl elektriksiz yaşadığını öğrenince şaşırdık. Cumhurbaşkanımız hemen talimat verdi ve sorunu çözdük. Senin hayır duanı aldık. 15 Temmuz'da dualar olmasaydı nasıl olurdu? 'İlk iş Eskişehir'e gelince Hesma nineyi ziyaret edeceğim.' demiştim. Araya birçok ziyaret ve program girdi ancak gelebildik."