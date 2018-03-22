Milli Savunma Bakanı Canikli, " FETÖ, özellikle askeri eğitim kurumlarımız başta olmak üzere onların etkisiz hale getirilmesi, oraların kontrol altına alınarak FETÖ'ye mensup teröristler yetiştirilmesi için ciddi çalışmalar içerisinde olmuştur. Hamdolsun, şu an itibarıyla bu tehlike tamamen ortadan kaldırılmıştır." dedi.

AFRİN HAREKATI AÇIKLAMASI

AA'nın aktardığına göre, Bakan Canikli, Afrin Harekatı'yla ilgili olarak, "Eğer zamanında Zeytin Dalı Harekatı gerçekleştirilmemiş olsaydı, bu millet, bu topraklar bunun bedelini ileride çok daha fazla bir şekilde ödemek zorunda kalacaktı" ifadelerini kullandı.

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