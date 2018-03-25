Eski BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu vefatının 9. yılında anılıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yazıcıoğlu hakkında Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Vatanına ve milletine aşık bir Anadolu yiğidiydi. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 25, 2018

ÖLENLER MEZARLARI BAŞINDA ANILDI

Kahramanmaraş’ta 25 Mart 2009’da düşen helikopterde yaşamını yitiren BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu, İHA muhabiri İsmail Güneş, BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya, dün Sivas’taki mezarları başında anıldı.

Bugün de Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarı başında bir anma gerçekleştirilecek.

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