Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze sınırında çıkan olaylarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere çeşitli ülkelerdeki mevkidaşlarıyla telefon diplomasisini sürdürüyor.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, gelişmelere ilişkin son olarak Sierra Leone Dışişleri Bakanı Alie Kabba, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Tunus Dışişleri Bakanı Humeys el-Cihinavi, Maldivler Dışişleri Bakanı Mohamed Asim, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdellader Messahel ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

AA'nın haberine göre Çavuşoğlu, gün içinde Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Gine Dışişleri Bakanı Mamadi Toure, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile de telefon görüşmesi yaptı.

Mevlüt Çavuşoğlu, bugün ayrıca Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid Al Hamad Al Sabah, Brunei Dışişleri ve Ticaret İkinci Bakanı Lim Jock Seng, Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Tieman Hubert Coulibaly, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Taha Siala, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev, Moritanya Dışişleri Bakanı Isliko Velid Ahmed İzid Bih, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ve Çad Dışişleri Bakanı Muhammed Zeyn Şerif ile de telefonda görüşmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce aldığı karar doğrultusunda, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta resmen Kudüs'e taşıması, bölgede infiale yol açtı.

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 62 Filistinliyi şehit etti, 3 bin 188 Filistinliyi de yaraladı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısına sert tepki gösteren Türkiye, şehit Filistinliler için 3 günlük milli yas kararı aldı.

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