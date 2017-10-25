AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, AA Editör Masası'nda gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin referandumu dondurma teklifini değerlendiren Çelik, "Tamamen taktik amaçlı bir şey. Referandum kararını dondursa ne olur dondurmasa ne olur... Açık bir şekilde 'bu yoktur' demediği müddetçe, geri alınmadığı müddetçe bunun sonucu budur denilmesi gerekir. Barzani bu adımı Kürtler için atmadı. Barzani bu adımı kendi başkanlığını garanti altına almak için attı" ifadelerini kullandı.

Avusturya'nın Türkiye'ye karşı olan tutumunu değerlendiren Çelik, "Avusturya'nın (Türkiye'ye karşı) takıntısını bir siyasi analiz biçimiyle açıklayamıyorum. Tamamen psikiyatrik bir takıntı haline gelmiş durumdadır. Sorunlarını çözemeyen bir Avrupa modelinin alacağı tek kararın Türkiye ile müzakereleri kesmek olması ya da askıya almak olması bir intihar olur" şeklinde konuştu.

Çelik ayrıca AB'nin 'ayrıcalıklı ortaklık' teklifini 'ahlaksız teklif' olarak değerlendirdiklerini söyledi.