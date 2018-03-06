Bakan Çelik'ten BM Sözcüsü'ne sert yanıt!

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Laerke'nin Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamaları değerlendirdi.
Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
"BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Laerke, AA'ya yaptığı açıklamada, Dün bölgede (Doğu Guta'da) tam bir drama şahit olduk. Konvoy bölgeye ulaşır ulaşmaz yeniden bombardıman başladı ve geri çekilmek zorunda kaldık" demiş. Bütün dünya Doğu Guta’daki insani trajedi hakkında ittifak etmiş görünüyor. Ama rejim insani yardım konvoylarını vurmaktan bile çekinmiyor.
Türkiye Doğu Guta’daki sivilleri almaya hazır olduğunu söylerken bile Türkiye’nin terörle mücadelesini eleştirenler, Suriye rejimin açık katliamını seyretmekle yetiniyor. Sık sık duyuyoruz, “rejim kimyasal silah kullanırsa, buna sert karşılık veririz” diyenler var. Bunlar, rejim başka silahlarla masum insanları katlederken, insani yardım konvoylarına bile saldırırken hiçbir somut adım atmıyorlar.
“Taş devri taş kalmadığı için bitmedi” diye bir söz var. BM düzeni de BM karar almadığı için değil alınan kararları insanları katlederek çiğneyenlere karşı birşey yapılmadığı için çöküyor. Hür dünyanın görevi demokrasi ve hukuk konusundaki kazanımları korumak olmalıdır. Ama şimdi “hür dünya” çifte standartların batağına kendi yanlışlarıyla gömülüyor. BM kararları cinayetlerle hiçe sayılıyor, “hür dünya” seyrediyor.
Suriye’deki insani trajedi karşısındaki vekalet savaşları, çifte standartlar ve hesap kavgaları çoktan Suriye meselesini aştı. İnsanlığın şimdiye kadarki kazanımlarının parça parça gömüldüğü bir sürece dönüştü. Artık olan biten sadece Suriye ya da Ortadoğu’nun geleceği değil, dünyanın yakın gelecekte nasıl bir düzene sahip olacağının, BM düzeninin ya da “hür dünya”nın bir geleceği olup olmayacağının göstergesidir. Artık olan biten sadece Suriye ya da Ortadoğu’nun geleceği değil, dünyanın yakın gelecekte nasıl bir düzene sahip olacağının, BM düzeninin ya da “hür dünya”nın bir geleceği olup olmayacağının göstergesidir."
LAERKE NE DEMİŞTİ?
Birleşmiş Milletler'den (BM), Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'daki saldırılarının bölgeye gönderilen insani yardım malzemelerini bile hedef almasıyla ilgili "Tam bir drama şahit olduk." açıklaması yapıldı.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejimin ateşkes ihlaline devam etmesi durumunda Doğu Guta'ya insani yardım konvoyları gönderilmesi konusunda umutsuz olduğunu belirtti. Laerke, dün Duma'daki BM insani yardım araçlarının malzemelerini bırakamadan dönmesine neden olan Esed rejiminin saldırılarıyla ilgili şunları kaydetti:
"Dün bölgede tam bir drama şahit olduk. Konvoy bölgeye ulaşır ulaşmaz yeniden bombardıman başladı ve geri çekilmek zorunda kaldık. 70 bin sivile insani yardım ulaştırılması için izin almıştık. Bu kapsamda dün 25 bin sivile ulaşmaya çalıştık ama tırların bazıları geri döndüğü için ne kadar sivile yardım ulaştı tam olarak kestiremiyoruz. Bir kez daha Doğu Guta'da ateşkese riayet edilmesi çağrısında buluyoruz."
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Boulierac ise 400 bin sivilin kuşatma altında bulunduğu Doğu Guta'da sivillerin yer altında yaşamasının artık bir kaide haline geldiğini söyledi.
Bombardımandan korunmak için bazı binaların bodrum katlarında 200 kadar sivilin yaşadığını anlatan Boulierac, Suriye'de bu yıl şimdiye kadar en az 1000 çocuğun hayatını kaybettiğini aktardı.
Öte yandan Laerke BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, dün Duma ilçesine gönderilen 46 tırdan 10'unun insani yardım malzemelerini Doğu Guta'ya bırakamadan dönmek zorunda kaldığını hatırlattı.
Hayat kurtaracı insani malzemeleri taşıyan tırlardan 4'ünün de kısmen boşaltıldığına dikkati çeken Laerke, Duma'ya yönelik bombardımanın sürmesinden dolayı insani yardım çalışanlarının hayatını riske atmamak için konvoyun dün yerel saatle 14.30'da bölgeden ayrıldığını ifade etti.
Duma'ya en son 14 Kasım 2017'de insani yardım konvoyu gönderildiğini hatırlatan Laerke, Esed rejiminin gerekli güvenlik garantisini vermesi durumunda perşembe günü bölgeye insani yardım konvoyu göndermeyi planladıklarını kaydetti.
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