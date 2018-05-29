Bakan Çelik'ten Macron'a eleştiri!

AB Bakanı Ömer Çelik Fransız Le Point dergisini Erdoğan ile ilgili kapağını basın özgürlüğü olarak tanımlayan Macron'u Twitter üzerinden eleştirdi.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

Fransız Le Point dergisi Cumhurbaşkanımıza kara propaganda yöntemiyle saldırarak nefret suçu işleyen bir yayın yaptı. Vatandaşlarımız da Fransa’da çeşitli mecralarda buna tepki gösterdiler.

Hiçbir yayıncılık değeri olmayan bir kara propaganda yöntemiyle nefret suçu işleyen bu dergiye Macron sahip çıkmış. Ve basın özgürlüğünden bahsetmiş. Nefret suçu ve aleni hakaret ne zamandan beri basın özgürlüğü oldu? Sayın Macron aynı üslubun, nefret dilinin ve kara propagandanın kendisi için kullanılmasını uygun buluyor mu?

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