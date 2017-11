Bakan Elvan, ASO Meclis Toplantısında konuştu

Elvan, Ankara Sanayi Odasının (ASO) kasım ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, küresel krizin başlangıcından bu yana Amerikan ve Avrupa Merkez bankalarının parasal genişleme politikasını benimsediklerini hatırlatarak, gösterilen çabalara rağmen bu bölgelerde ekonominin istenilen düzeyde canlanmadığını söyledi.

Bu yılın başından itibaren ise başta AB ülkelerinde olmak üzere güçlü bir canlanma belirtisi oluştuğunu kaydeden Elvan, "AB, kriz öncesi potansiyel büyümesine ulaşmış durumda." diye konuştu.

Türkiye açısından ise 2016'nın sıra dışı bir yıl olduğunu dile getiren Elvan, ülkenin hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı. Söz konusu dönemde hükümet olarak iş dünyasına destek verdiklerini anlatan Elvan, "Böyle bir süreçte iş dünyamıza destek vermeseydik çok daha farklı bir tabloyla karşı karşıya kalabilirdik." ifadesini kullandı.

Aldıkları tedbirler sayesinde başta Avrupa olmak üzere dünya ekonomisi ve ticaretinde yaşanan canlanmayı fırsata dönüştürdüklerine dikkati çeken Elvan, "Bu sayede ne oldu? 2017'nin ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde büyüme performansı gerçekleştirdik. Üçüncü çeyrekte muhtemelen yüzde 10 civarında büyüme gerçekleşebilir. Öncü göstergeler bunu gösteriyor. 2017'nin bütününe baktığımızda yüzde 6'nın üzerinde bir büyüme gerçekleştirebileceğimizi bugünden söylemek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

İhracat performansı hakkında da konuşan Elvan, "Bu yıl muhtemelen tarihimizin en büyük ihracat oranını yakalamış olacağız. Bu performans aralık ayında da devam edecek olursa, güçlü bir ihracat performansıyla, bugüne kadar gerçekleşmiş olan en yüksek ihracat rakamına muhtemelen ulaşmış olacağız." dedi.

- "Yatırımlar 950 milyar liraya yaklaştı"

Yatırımlar konusuna da değinen Elvan, "İnşaat yatırımları daha yüksek bir oranı teşkil ediyor ama nereden bakarsanız bakın şu anda aşağı yukarı 950 milyar liraya yaklaşan bir yatırım söz konusu. 2018 yılı için hedefimiz daha yüksek oranda yatırımların gerçekleşmesi." dedi.

Enflasyonun, Türkiye'nin en öncelikli meselelerinden olduğunu belirten Elvan, enflasyona karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Elvan, hiçbir şekilde mali disiplinden taviz vermeyeceklerini dile getirerek, "Tüm kamu harcamalarını yakından takip edeceğiz. Özellikle özel sektörün önünü açacak olan kamu yatırımlarımıza öncelik vereceğiz. Bina, inşaat gibi yatırımları başlamamışsa başlatmayacağız. Başlamışsa bile daha öncelikli alanlarımız varsa ki var, onlara daha fazla öncelik vereceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Döviz kuru dengeye gelecek"

Döviz kurundaki hareketliliğe ilişkin de Elvan, "Burada temel olarak baktığımız oranlardan birisi reel kur endeksidir. Bugünkü döviz kurunun değerine baktığımızda reel kur endeksinin oldukça üzerinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir şişkinlik söz konusu. Önünde sonunda kur da dengeye gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl için bütçe açığı beklentisinin yüzde 2 olduğunu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin birçoğunun beklentilerinin bu oranın üzerinde seyrettiğini anlatan Elvan, gelecek yıl sıkı para politikasına devam edeceklerini ve bütçe açığını daha da aşağı çekeceklerini söyledi.

Ekonomide yaşanan olumlu gelişmelere karşın Türkiye'ye yönelik olumsuz bir hava estirildiğine işaret eden Elvan, "Ülkemize birlikte sahip çıkacağız. Bu millet, her zaman her şekilde vatanı için, al bayrağı için her zaman her türlü fedakarlığı yapmıştır. Türkiye'yi bu kadar kötü göstermeye çalışan, Türkiye üzerinde birtakım oyunlar oynamak isteyenlere karşı da daha fazla kenetlenmemiz, daha da dayanışma içinde olmamız gerekir." dedi.

- "Yatırım yapın" çağrısı

Elvan, yatırımcılara ülkeye güvenmeleri ve yatırım yapmaları çağrısında bulunarak, yurt dışında canlanmanın yaşandığı bir ortamda yatırım yapılmasının önemine dikkati çekti.

Üretim ve ihracatın ithalata bağımlılığını azaltıcı tedbirler aldıklarını ve almaya devam edeceklerini dile getiren Elvan, Türkiye'nin ilave petro-kimya tesislerine ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Enerji, savunma sanayisi, ilaç ve tıbbi cihazlar alanlarına da yoğunlaşacaklarını belirten Elvan, "Raylı sistemler, havayolu taşımacılığı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı... Bu alanlara da odaklanacağız. 2018-2020 döneminde özellikle ihracatımızı daha da artıracak, üretim ve ihracatımızın ithalata bağımlılığını azaltacak alanlara yoğunlaşacağız, gerekirse bazı alanlarda kamu alım garantisi de vereceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin istihdam oluşturma konusunda OECD'nin en başarılı ülkesi olduğunu söyleyen Elvan, son bir yılda 1 milyon 355 bin ilave istihdam sağladıklarını kaydetti.