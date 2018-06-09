Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, HABERTÜRK TV Genel Müdürü Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı. Elvan'ın röportajından öne çıkan başlıklar şöyle...
Cumhur İttifakı tartışmaları: Çok değişik kesimler var. Bir takım olumsuz, menfi dedikoduların olabileceğini biliyoruz. MHP içerisinde yaşanıyor, belki bizim içerimizde de böyle bir söylem içinde olanlar olabilir. Ama biz Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Bu tür fitne çıkaran kişilerin samimi olduklarını düşünmüyorum. Böyle bir yaklaşım içerisinde olmazlar diye düşünüyorum.
DÖVİZDEKİ DALGALANMA
Dolarda küresel ölçekte bir hareketlenme oldu. Doların değer kazanması söz konusuydu. Bunun getirdiği olumsuz bir baskı söz konusu oldu.
Esas mesele TL biraz daha ayrıştı. Merkez Bankamız gerekli önlemleri aldı ve bu önlemler neticesinde dolar kurunda değer kaybı söz konusu oldu. Merkez Bankamız sadeleştirme politikası yaklaşımı söz konusuydu.
AK PARTİ'NİN VAATLERİ
Ne söylediysek yapan bir partiyiz. Emekli ikramiyesini uzunca süredir konuşup tartışıyorduk. Popülist bir yaklaşım içerisinde olmamız mümkün değil.
Hedeflerimize ulaşma noktasında gerekli çabayı gösterdik. 2002 yılından bugüne kadar hiçbir zaman, hiçbir kesimi enflasyon altında ezdirmedik. Dünyada küresel kriz yaşanırken ücretlerde artış yaptık. Sosyal devlet anlayışının tesis edilebilmesi için teşvikler vermeye başladık.
MUHALEFETİN VAATLERİ
Mazotu şu kadar yapacağım, banka kartı borçlarını sileceğim gibi bir takım taahhütte bulunduklarını görüyoruz. Bugüne kadar iktidar tecrübesi yaşamamış bir parti mazotu 3 lira yapacağını söylüyor.
Eskaza iktidara gelseler popülist bir yaklaşım içinde olacaklar. Hesapsız kitapsız, vatandaşı kandırabilir miyiz düşüncesiyle ortaya sürülmüş iddialar. Bunların yapamayacaklarını zaten vatandaşlarımız biliyor.
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DURUMU
Büyüme performansımız iyi, ihracatımız rekor kırıyor, kapasite kullanım oranı yüzde 80'ler seviyesinde, bankalarımızın durumu iyi, şirketlerimiz altın bir çağ yaşadılar. İlk 500 şirkette net dönem karşı yüzde 40,7 oldu. Geçmiş birçok yılın çok üzerinde. Ekonomik açıdan baktığımızda ciddi bir sıkıntı görmüyoruz.
Biz [cari açıkta] yüzde 8-9'u gördük. Şu an cari açığımız kontrol altında, risk taşımıyor. Uyguladığımız politikalar cari açığı aşağı çekecek uygulamalar. Seçimlerden sonra ekonomiye güven artacak, reel sektörün rekabet gücünü artıracağız.
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