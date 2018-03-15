Bakan Elvan'dan işsizlik rakamları değerlendirmesi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Elvan, "2017 yılının son üç döneminde gerçekleşen veriler son 3 yılın en yüksek istihdam artışının gerçekleştiğini göstermektedir. 2017 yılı başında uygulamaya konulan istihdam teşvikleri neticesinde gerçekleşen bu veriler, ekonomimizin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini ve istihdam oluşturma kapasitesini giderek arttırdığını göstermektedir. 2018 yılı için açıkladığımız yeni istihdam teşviklerinin önümüzdeki dönemde de işsizlik üzerinde etkisini güçlü bir şekilde göstermesini bekliyoruz" açıklamalarında bulundu.

Bakan Elvan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ekonominin potansiyeli açısından önemli bir gösterge olan işgücüne katılım oranlarındaki güçlü artış eğilimi sürmektedir. Nitekim bir önceki yılın aynı dönemine göre işgücüne katılım oranı 0,8 puan (1 milyon 39 bin kişi) artarak yüzde 52,4’e yükselmiştir. Özellikle kadınların işgücüne katılım oranındaki (1,3 puan) artış hızlı bir şekilde devam etmektedir. Son dönemlerde gözlenen yüksek işgücüne katılım oranları ve daha yüksek oranda ilave istihdamın sağlanması ekonomideki canlılığın, istihdam oluşturma kapasitesinin ve beklentilerin olumlu yönde devam ettiğini göstermektedir.



Genç işsizlikte son üç dönemde artan oranlarda gerileme kaydedilmiştir. Genç işsizlik, Aralık döneminde yüzde 24’ten yüzde 19,2’ye 4,8 puan gerilemiş, son 7 yıl için rekor bir düşüşe imza atılmıştır. Bu durum istihdamımızın sadece nicelik olarak değil kapsayıcılık yönünün de iyileştiğini, aynı zamanda ekonomimizin artan oranda işgücüne katılmakta olan genç nüfusumuzu istihdam etme kapasitesinin de arttığını göstermektedir.

2017 yılının ikinci yarısından itibaren sanayi istihdamında pozitif katkının görülmesi büyümenin kompozisyonuna dair de olumlu işaretler vermektedir. Sanayi sektöründe istihdam bir önceki yılın aynı dönemine göre 249 bin kişi artarken, hizmetler sektöründeki artış eğilimi de sürmektedir. Hizmetler sektörü istihdamında (inşaat dâhil) 1 milyon 116 bin kişilik artış kaydedilmiştir. Tarım istihdamı da bu dönemde toplam istihdama pozitif katkı sağlamıştır.

2017 yılında gerçekleşen veriler ekonomimizin beklentilerin üzerinde bir performans sergilediğini göstermektedir. Ekonomimiz emin adımlarla yoluna devam etmekte, güçlü büyüme güçlü istihdamı da beraberinde getirmektedir."