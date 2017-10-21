Bakan Elvan'dan yerli ve milli açılımı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, dünyada doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkelerin kalkınması için önemli olduğunu belirterek, "Yerli diyoruz milli diyoruz ama bazen yanlış anlaşılıyor. Bizim için kim olursa olsun, hangi ülkeden gelirse gelsin, ülkede yatırım yapan üretim yapan Türkiye'den ihracat yapan firma bizim için yerlidir, millidir. Yeter ki gelsinler yatırım yapsınlar üretsinler ihracat yapsınlar. Ulusal firmalarımızdan hiç bir farkları yoktur." dedi.

Elvan, Grannos Hotel'de düzenlenen "Stratejik Teknolojilerde Arge ve Ticarileşme" temalı Mimar Sinan Mühendisler Birliği 2017 Zirvesi'nin açılışında, Türkiye'nin bütün engellemelere rağmen büyümeye devam ettiğini belirterek, "Biz insanımıza milletimize iş dünyamıza, mühendislerimize ve mimarlarımıza güveniyoruz. Türkiye artık eski Türkiye değil. Birilerinin talimatıyla değil kendi kararını kendi veren kendi doğruları neyse onları birebir gerçekçekleştiren Türkiye var." diye konuştu

Türkiye'de Ar-Ge'nin gelişmesi için yoğun bir çaba harcandığını anlatan Elvan, "2002 yılında 1,8 milyar liralık Ar-Ge harcamamız olurken bugün 25 milyar lirayı geçmiştir. Bu yeterli mi? Hayır yeterli değil. Güney Kore'nin Ar-Ge harcamaları milli gelirinin yüzde 4'ünün üzerindedir, biz harcamaları yüzde 0,5'ten yüzde 1'ler seviyesine çıkardık ancak daha katedilmesi gereken çok mesafeler olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Elvan, büyüme ve istihdam eksenli bir Orta Vadeli Programı benimsediklerini hatırlattı. Programın makro ekonomik istikrar, fiyat istikrarı, finansal istikrar, kamu mali disiplin politikaları ve cari dengenin sağlanması üzerine kurgulandığına dikkati çeken Elvan, "İthalatın yüzde 74'ü olan ara malların Türkiye'de üretilmesi için teşvik ve destekler artırılacak. Petrokimya, medikal tıbbı cihazlar, ilaç üretimi, yazılım, savunma sanayi ve katma değeri yüksek alanlarda özellikle yerli üretimin artılması için yoğun çalışmalar yapıyoruz, bazı alanlar da müsteşarlardan oluşan komisyonlarla yol alıyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, kamu etkinliğinin artırılması ve iş ortamının geliştirilmesiyle, verimli üretim için daha çok destek ve yatırımların önünü açacak tedbirler aldıklarını anlatan Elvan şöyle devam etti:

"Eğer biz dünyada daha güçlü olmak istiyorsak rekabet gücümüzü artırmalıyız, bunu artırmak için dünyadaki değişim ve dönüşüme ayak uydurmalıyız. Sanayimizi dijitalleştirerek, yeni teknolojileri kullanarak rekabet gücümüzü ve verimliliğimizi artırabiliriz. Bunun için de Ar-Ge'ye daha çok pay ayırıp sonrasında patentli ürünün ticarileştirmesine önem vermeliyiz. Patentelerin ticarileşmesi alanında destekleri artıracağız."

Kalkınmada eğitimin de önemine değinen Elvan, öğretmenlerin niteliklerini daha da artırmak için "Öğretmen Akademisi" kurulacağını kaydetti.

11. Kalkınma Planı çalışmalarına başladıklarını dile getiren Elvan, "Çok sayıda özel ihtisas komisyonu kurduk bu komisyonlarda da yer almanızı arzu ediyoruz. İkinci husus ise yerli diyoruz milli diyoruz ama bazen yanlış anlaşılıyor. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları kalkınma için dünyada her ülke için önemlidir. Bizim için kim olursa olsun hangi ülkeden gelirse gelsin ülkede yatırım yapan üretim yapan Türkiye'den ihracat yapan firma bizim için yerlidir millidir. Yeter ki gelsinler yatırım yapsınlar üretsinler ihracat yapsınlar. Ulusal firmalarımızdan hiçbir farkları yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Zirveyi düzenleyen Mimar Sinan Müşavir Mimar Mühendisler Birliği Başkanı Muhammed Garip de ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla "Yerli Üret Yerli Tüket Geslin Yurduma Bereket" sloganlı sosyal farkındalık projesi başlatıklarını açıkladı.

Elvan'a konuşmasının ardından İstanbul Beykoz'da dikilen 33 fidanın sertifikası takdim edildi.

lütfi elvan

yerli ve milli

Mimar Sinan Mühendisler Birliği 2017 Zirvesi