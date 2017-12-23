Mersin'in Mezitli ilçesinde Yörük çadırını ziyaret eden Elvan, burada kadınların yaptığı "sıkma"dan yiyerek, onlarla sohbet etti. Daha sonra partisinin Mezitli ilçe başkanlığının bir restoranda düzenlenen kongresine katılan Elvan, burada konuşma yaptı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Ekonomik büyümede dünya liderliği koltuğuna oturduk" dedi.

Bakan Elvan, çıkarılmaya çalışılan engellere, iç ve dış algı operasyonları ile bölgesel ve küresel gelişmelere rağmen emin adımlarla yola devam ettiklerine işaret ederek, "Ekonomimiz bütün olumsuz beklentileri alt üst ederek uluslararası kuruluşları şaşırtarak oldukça başarılı bir yılı geride bıraktı"şeklinde konuşru.

Elvan, "2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1'lik büyüme oranına ulaşarak bir rekora imza attık. Küresel ölçekte ekonomik büyümede dünya liderliği koltuğuna oturduk. 9 aylık büyüme oranımız yüzde 7.4. İnşallah 2017 yılının tamamı için yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme performansı gerçekleştireceğiz. Kim ne derse desin Türkiye ekonomisiyle yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecektir. Bu olumlu seyir 2018 yılında da sürecektir" değerlendirmesinde bulundu.