Elvan, yazılı açıklamasında, ekim ayına ilişkin sanayi üretimi endeksi verilerini değerlendirdi.
Sanayide çarkların güçlü bir şekilde dönmeye devam ettiğinin altını çizen Elvan, sanayi üretiminin ekimde yıllık bazda yüzde 7,3 artış gösterdiğine dikkati çekti.
Söz konusu artış oranının piyasa beklentilerinin üzerinde olduğunu ve reel sektördeki canlılığın güçlü bir şekilde devam ettiğini gösterdiğini vurgulayan Elvan, "Üçüncü çeyrekteki yüzde 10'luk artışın ardından sanayi üretimi dördüncü çeyreğe de sağlam bir giriş yapmıştır" değerlendirmesinde bulundu.
Bu yılın ocak-ekim döneminde sanayi üretiminin ortalama yüzde 5,8 arttığını anımsatan Elvan, 2016'nın aynı döneminde anılan oranın yüzde 1,8 olduğu göz önüne alındığında yakalanan başarının önemine işaret etti.
Elvan, ekim ayında, sermaye malı üretiminin yüzde 13,5, ara malı üretiminin yüzde 6,4 artış gösterdiğine işaret ederek, bu durumun özel sektörün ekonomiye olan güveninin devam ettiğinin temel bir göstergesi olduğunu belirtti.
SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ İÇİN TIKLAYINIZ
"YÜZDE 6 BÜYÜME SÜRPRİZ OLMAYACAK"
Sanayi üretiminde sektörlere yayılan dengeli bir üretim artışı gözlendiğinin altını çizen Elvan, şunları kaydetti:
"İmalat sanayisinde üretim yüzde 7,7 artmıştır. Alt sektörlere bakıldığında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre; fabrikasyon metal ürünleri imalatı yüzde 13,7, giyim eşyaları imalatı yüzde 13,1, plastik-kauçuk üretimi yüzde 12,5, motorlu kara taşıtı imalatı yüzde 9,3, gıda ürünleri imalatı yüzde 8,2 ve kimyasal ürünlerin imalatı yüzde 6,5 artış göstermiştir. Ekim ayında yurt içi üretim ve talep göstergeleri reel sektör dinamizminin devam ettiğini göstermektedir. Ekimde kapasite kullanım oranı yüzde 79,8 ve satınalma yöneticileri endeksi (PMI) 52,8 ile yüksek seviyesini korumuştur. Aynı dönemde, perakende ticarette ciro endeksi yüzde 15,2, elektrik üretimi yüzde 8, otomobil üretimi yüzde 4,5 ve beyaz eşya üretimi yüzde 5,1 oranında artmıştır. Sanayi üretiminde kaydedilen bu artışlar önümüzdeki dönemde de ihracatı olumlu yönde etkileyecektir. Bu gelişme, yılın son çeyreğinde de büyümenin beklenenden daha yüksek olacağına işaret etmektedir. Ekonomik göstergelerdeki gelişmeler büyüme oranlarını 2017 için Orta Vadeli Program hedefimizin üzerine çıkaracaktır. Yıllık büyüme hızının yüzde 6'yı aşması sürpriz olmayacaktır. Türkiye ekonomisi iç ve dış tüm olumsuz algı operasyonlarına rağmen, güçlü ve kararlı bir şekilde yoluna devam etmektedir."
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