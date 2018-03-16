Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Aydın'da partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti hükumetlerinin kente 15 yılda 19 milyar lira yatırım yaptığını, bunun 4 milyar 900 milyon lirasının kendi bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Aydın şehir merkezi ile 30 yerleşim biriminin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşıladıklarını vurgulayan Eroğlu, 11 baraj ve 5 gölet inşa ettiklerini, 4 baraj ve 3 göletin de inşaat safhasında olduğunu, 426 bin 200 dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilere yıllık 469 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını ifade etti.

Bakanlığının yatırımları çerçevesinde kentteki 89 dereyi ıslah ettiklerini, 72 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını, 2 şehir ormanı, 5 bal ormanı ve 6 mesire yeri tesis ettiklerini, Söke, Kuşadası ile Didim bölgelerinin tamamına su vermek için 2 baraj planladığını aktaran Eroğlu, şöyle konuştu:

"Ama sayın değerli büyükşehir belediye başkanımız, 'DSİ kim oluyor, biz bunu yaparız' demiş. Tabi şu anda bunlar hazır ama sayın başkan yapacağı için bekliyoruz. Eğer o bölge susuz kalırsa mesulü ben değilim. Gerçi protokol göndermiş DSİ ama öyle olmaz. 'Özür diliyorum, sayın bakan bunu yapabilir. Rica ediyorum hükümetimizden, bunu yapsın. Bunu yapamayacağız’ dediği anda yatırım programına koyarız biz. Aydın'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla her şey yapılmıştır."

"BIYIKLARIMI KESERSEM BİLİN Kİ SU KESİNTİSİ VAR"

Gazetecilerin "Türkiye’de su sıkıntısı çekilecek mi?" sorusuyla sıklıkla karşılaştığını aktaran Bakan Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:

"Yok, çekilmeyecek. Allah da yardım ediyor. Barajlarda içme suyu maksatlı, bazı yerlerde yüzde 80, 60 ama ortalama yüzde 46 dolu şu anda. Sulama maksatlı barajlarda yüzde 44 dolu. Kuraklık olmasına rağmen. Ama yağışlar da geliyor. Bir sıkıntı yok yani şu an. Enerji maksatlı barajlarda da şuanda yüzde 44 doluluk oranı var. İstanbul’da şu anda yüzde 90 doluluk var. Oraya çok baraj yaptık. İstanbul'da su kesintisi olmayacak. Bıyıklarımı kesersem bilin ki su kesintisi var. İzmir'de de yüzde 49,3 dolu."

Eroğlu daha sonra "Okullar Hayat Bulsun" projesi kapsamında Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu'nda öğrenci ve öğretmenle birlikte fidan dikti.

AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Mehmet Erdem ile İl Başkanı Ömer Özmen, Bakan Eroğlu'na eşlik etti.

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