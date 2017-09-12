Haluk Levent, Bakan Eroğlu ile görüştü: Sözünü aldık

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sanatçı Haluk Levent ile bir araya geldi. Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımlarda bulunan Haluk Levent, "Kasım ayında Ayvalık'ta fidanları birlikte dikeceğiz. Sizleri bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

AYVALIK DİYALOĞU

Sanatçı Haluk Levent, Ağustos ayında, Ayvalık Şeytan Sofrası'nda yaşanan yangınla ilgili olarak Twitter hesabından, "Tüm takipçilerim! AHBAP olarak karar alıyoruz . Belirleyeceğimiz tarihte fidan dikmeye bizimle beraber var mısınız?" mesajını paylaşmış, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan Levent'in bu mesajına yanıt gelmiş ve "Sayın Haluk Levent, Ayvalık'taki saha temizlenmeye başlandı. Kasım'da fidanlar toprakla buluşturulacak. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz." denilmişti.

SADECE AYVALIK İLE KALMAYACAK"

"Sadece Ayvalık ile kalmayacak. Sözünü aldık" diyen Levent, "Bu yıl yakılan ya da yanan Ayvalık'tan Hakkari'ye tüm bölgeler için destek sözü aldık" mesajını paylaştı.

— Haluk Levent (@haluk_levent) September 12, 2017

— Haluk Levent (@haluk_levent) September 12, 2017