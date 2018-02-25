Bakan Fakıbaba yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gıda, tarım ve hayvancılıkta daha iyi yerlere gelmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.
Önceki bakanların da bu anlamda güzel işlere imza attığını vurgulayan Fakıbaba, özellikle et ithalatını önleme noktasında ciddi projeler geliştirdiklerini, bunun sonunda da et ihraç eden bir ülke konumuna geleceklerini ifade etti.
Ahmet Eşref Fakıbaba, söz verdikleri gibi et fiyatlarını düşürdüklerini anımsatarak, bundan sonra bu işin çok daha iyi olacağına inandığını aktardı.
Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu ve tüm sorunların üstesinden gelebileceğini anlatan Fakıbaba, "Bir işe başladığınızda bazı aksaklıklar da oluyor. Bizim yaptığımız işler inşallah başlar ve başladığından iyi devam eder. Bu mesaj önemli. Hakikaten et fiyatları düşmüştür, biz olayları takip ediyoruz, nerede eksikliğimiz var görüyoruz ve onları düzeltmek için çalışıyoruz." diye konuştu.
"500 BİN ANAÇ KOYUN DAĞITACAĞIZ"
Bakan Fakıbaba, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM) sözleşme imzalanacak yetiştiricilere 300 küçükbaş hayvan satışını kapsayan projenin sektöre olumlu yansıdığını belirterek, şunları kaydetti:
"Biz göreve geldiğimizde, 'Biz neden et ithal eder durumdayız?', '2010 yılından beri bu işlerle uğraşıyoruz niye bunu azaltamıyoruz', sorularına cevap aradık. Esasında sorun burada, biz besi ithalatı yapıyoruz, 6 ayda besliyoruz ve satıyoruz ama bu problemi halletmiyor. Şimdi karkas alıyoruz onu parçalayıp marketlere gönderiyoruz ama bu da bir çözüm değil. Burada o zaman başka bir eksiklik var. Nedir, anaç eksikliği var hem küçükbaşta hem de büyükbaşta var. Onun için sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli proje açıkladı. Ne dedi, '500 bin anaç koyun dağıtacağız'. Bu, çok önemli."
BU İŞLE UĞRAŞANLAR YARARLANABİLECEK
Projeyle ilgili detayların bazı çevrelerce farklı anlaşıldığına işaret eden Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir yanlış anlaşılma oldu, 'sanki herkese dağıtacağız gibi'. Oysa ben 300 değil, 250 de alsam bakamayacağım. Buna mecburen ya satacağım veya hayvanlar telef olacak. Onun için hayvan vereceğimiz çiftçinin merası ve ahırı olacak ve aynı zamanda bu işi yapan kişi olacak. 300 koyunluk ahırı vardır ama 100 koyunu var biz bunu 300'e tamamlayacağız, 50 tane vardır biz bunu da 300'e tamamlayacağız. Yani ne kadar varsa 300'e kadar tamamlayacağız, asgari ücretini, maaşını vereceğiz, sigortasını yapacağız. Veterinerlik hizmetlerini, yemini vereceğiz. Bu aileleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak kendi ailemiz gibi alıyoruz, sözleşmeli ailemiz diyoruz ki siz alacaksınız ve alım garantisi bizden, hayvanları sigortalıyoruz, yeter ki siz çalışın, yeter ki siz daha fazla hayvan üretin. Emin olun 500 bin anaç koyun 5 yıl sonra 5 milyon ediyor ve bu 500 bin her yıl devam edecek ve bunun yanı sıra 250 bin düve vereceğiz. Bunlar yarın bizim ihtiyacımızı karşılayacak."
HAYVANCILIK GELİŞTİRİLECEK
Söz konusu projeyi Ziraat Bankası, TİGEM, Tarım Kredi Kooperatifleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının koordinesinde yürüteceklerini anlatan Fakıbaba, el ele vererek Türkiye'de hayvancılığı iyi bir noktaya getireceklerine değindi.
Ahmet Eşref Fakıbaba, burada önemli konunun, sorunun çözümüne odaklanmak olduğuna dikkati çekerek, "Et ithal etmemizin esas nedeni ananın azlığıdır, biz anayı nasıl çoğaltırız onun hesaplarını yapıyoruz. TİGEM ile de farklı bir şekilde damızlık konusunda çalışmalarımız olacak." şeklinde konuştu.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, tarım ve hayvancılıkta dünyada ilk beşe girmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.
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