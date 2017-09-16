Bakan Fakıbaba'dan fındık açıklaması

Çeşitli temaslar için Kayseriye gelen Bakan Fakıbaba ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valiliğini ziyaret etti.
Kente gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fakıbaba, bir gazetecinin, "Fındık fiyatlarıyla ilgili tartışmalar var, pazartesi yürüyüş yapılacağı söyleniyor, bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz?" şeklindeki sorusu üzerine, üreticiye gönül vermiş bir hükümetin bakanları olduklarını vurguladı.
Bazı bakanlar ile Giresunda açılışa katıldıklarını anımsatan Fakıbaba, "O zaman orada fiyatları açıkladık. Biz bu fiyatları açıklamadan önce o bölgenin milletvekilleriyle, sivil toplum örgütleriyle, üretici ve sanayicileriyle görüştük. Bize söyledikleri olay şuydu, geçen sene rekolte 420 tondu ancak bu sene önce 705 ton olarak hesapladık ama sonradan güneş yanığı ve külleme dolayısıyla bu rekolteyi 675 ton olarak revize ettik. Yani 420 tondan 675 tona çıkmasına rağmen fiyatlarda bir eksiltme yapmadık. Ayrıca hükümetimiz, bunu hiç kimse söylemiyor, alan bazında desteklemeyle fındığa gram başına 1,5 ile 2 lira civarında ayrı bir destekleme vermiştir." diye konuştu.
Bunun çok önemli olduğunu ve bundan hiç kimsenin bahsetmediğini belirten Fakıbaba, şöyle devam etti:
"Alan bazında desteklemeyle 1,5 ile 2 lira arasında destekleme vermiştir. Biz Giresunda fiyatlarımızı açıkladık, bu kadar rekolte yükselmesine rağmen üreticiyi mutlaka fırsatçıların eline bırakmayacağımızı söyledik ve TMOnun ne olursa olsun bütün üreticilerin elinde kalan malları alacağını bildirdik ama buna rağmen hala üretici arkadaşlarımızı böyle galeyana getirerek, onların elinden malı kaparak almaya çalışan arkadaşlarımız var. Maalesef, bunu üzülerek görüyorum. Fırsatçılara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Şimdi çürük oranını yüzde 3ten 5e çıkardık. O zaman çatlak oranı da 2ydi onu 5e çıkardık, şimdi 7ye çıkardık. Ödeme süresi 15 gündü şimdi bir haftaya indirdik. Üreticilerimizden istirhamım lütfen hiç paniğe gerek yok, biz bütün malları alacağız, bir hafta içinde paralarını ödeyeceğiz. Şu ana kadar 40 milyonluk mal almışız, salı günü bütün ödemelerini yapacağız, fırsatçılara hiç meydan bırakmayacağız. İnsanlar tabi ki yürüyeceklerdir, demokratik bir ülkede yaşıyoruz ama yürüdükleri zaman enerjilerini boşa sarf etmesinler. Enerjilerini iyi değerlendirsinler. O enerji, zaman kullanımı çok önemlidir."
"FIRSATÇILARA HİÇBİR ZAMAN FIRSAT VERMEYECEĞİZ"
Fakıbaba, üreticinin yanında olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Fırsatçılara hiçbir zaman meydan vermeyeceğiz. Üreticilerimiz rahat olsunlar. Ellerinde kalan bütün malları biz alacağız. Fiyatımız bakın şöyle oluyor, bu oranları artırdık, ne diyoruz çürüktü yüzde 3ten 5e çıkardık, çatlakta önce 2ydi 5e, şimdi 7ye çıkardık. Mesela biz 10 lira fiyat vermişiz, şu ana kadar ortalama fiyatımız levanta 9,81 kuruştur, tabii kalite düşük olduğu için. Şimdi kalite oranı da artmış oldu. Mesela Giresun fındığına 10,5 lira vermemize rağmen, kalite yüksekliğinden dolayı şu ana kadar 10,82den almışız. İnsanlar tabii ki yürüyebilir ama hakikaten bu enerji bu insanlara, ülkeye lazımdır, bence o enerjiyi doğru kullanmak gerekir."
Bakan Özhaseki de kente teşriflerinden dolayı Fakıbabaya teşekkür etti.
Bakanlar açıklamalarının ardından Kayseri Valisi Süleyman Kamçının makamına geçerek bir süre görüştü.
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Misafir 1 saat öncebugday ureticisi ne yapsin bugdayin kg nekadar findik gine iyi ya bugday99
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Misafir 1 saat önceOltan fındığı da Nutella aldı bundan sonra biz uretelim 8 liraya verelim İtalyanlar kazansin. Veya devlet fındık 25 lira desin İtalya dusunsun150
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Misafir 1 saat öncene yani ödediğimiz vergiler fındıkçıya mı gidecek.. zaten çoğunun ağacı hazine arazisinde sırf ek gelir gelsin diye bu işi yapıyor1236