Bakan Fakıbaba'dan ihracat hedefi açıklaması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sertifikalı tohum üretimiyle ilgili basın açıklamasında bulundu. AK Parti Hükümetleri döneminde, tarımın stratejik unsurlarından biri olarak görülen tohum konusuna gereken önemin verildiğini kaydeden Fakıbaba, bu doğrultuda ilk kez tohumluk desteğinin verilmeye başlandığı 2005'ten bugüne kadar sağlanan destekleri şu şekilde sıraladı:
"1,5 milyon çiftçimize 1 milyar TL sertifikalı tohum kullanım desteği, sertifikalı tohum üreticilerine 330 milyon TL sertifikalı tohum üretim desteği, 86 bin çiftçimize 362 milyon TL sertifikalı fidan kullanım desteği, sertifikalı fidan üreticilerimize ise 3 milyon TL fidan üretimi desteği olmak üzere toplam 1.7 milyar TL destekleme ödemesi yapıldı. Bu desteklerimizle beraber tohumculuk üretiminde, veriminde, kalitesinde ve ihracatında ciddi artışlar gerçekleşti. Nitekim 2002 yılında 145 bin ton olan sertifikalı tohumluk üretimi, 7 kat artış göstererek 2017 yılında 1 milyon 50 bin tona çıktı."
"HEDEF 2 MİLYON TON ÜRETİM"
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, bugün itibariyle bakanlıkta yetkilendirilmiş sertifikalı tohum üretimi yapan 832 adet üretici firma bulunduğunu ifade eden Fakıbaba, sözlerine şöyle devam etti:
"50 bin üretim beyannamesi ile tarla, depo ve laboratuvar kontrolleri yapılmak suretiyle 3,8 milyon da alanda sertifikalı tohum üretimi yapılıyor. Yine 2002 yılında 17 milyon dolar tohum ihracatımız 2017 yılında 8 kat artışla 136 milyon dolara (44 bin ton) yükseldi. 2017 yılında tohum ithalatımız ise son beş yılın en düşük değeri olarak 185 milyon dolar (40 bin ton) şeklinde gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2002 yılında yüzde 31 iken 2017'de yüzde 73 seviyesine çıktı. Bugün itibariyle Türkiye olarak 79 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz. 2017 yılında 3,8 milyon adet asma, 101,7 milyon adet meyve ve 132,9 milyon adet çilek olmak üzere toplam 238,4 milyon adet sertifikalı fide/fidan üretimi gerçekleşti. Ayrıca 30,6 milyon dolarlık fidan ve fide ihracatı gerçekleştirildi. 2017 yılında süs bitkileri ihracatımız da 57 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tohum üretimindeki çeşit sayıları da artış gösterdi. Bu çerçevede bugün itibariyle milli çeşit listemizde tarla ve bahçe bitkileri türlerine ait 10 binden fazla çeşit kayıt altına alındı. Tarla ve bahçe bitkileri türlerine ait mevcutta 8 binin üzerinde çeşit sertifikalı; tohum fide ve fidan üretiminde kullanılıyor. Bu çeşitler yeni ve pazar isteklerine uygun, üstün vasıflı olup gerek verim gerekse de kalite bakımından, tarımsal hasılaya ciddi oranda katkı sağladı. Görüldüğü gibi 2002'den bu yana sertifikalı tohum üretim ve ihracatımızda devamlı bir artış yaşanmıştır. Bugün artık Türkiye, tohum üreten ve ihraç eden bir ülkedir. 2023 hedefimiz ise; 2 milyon ton üretim ve 500 milyon dolarlık ihracattır."
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