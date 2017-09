Bakan Fakıbaba: İthalatı bitireceğiz

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, oluşturdukları destekleme modeli ile yerli et üremini artırarak ithalata son vereceklerini kaydetti. İlki 29 Mart’ta yapılan Bloomberg HT Tarım Zirvesi’nin ikincisi dün İstanbul Raffles Otel’de gerçekleştirildi.



Gazete Habertürk'ün haberine göre zirvenin açılış konuşmasını yapan Fakıbaba, Türkiye’nin tarımda kendi kendine yetecek seviyeye ulaşacağına inandığını vurguladı. "Gelecekte gıda güvenliğini sağlamış ülkeler lider olacak” diyen Fakıbaba, sulanabilir araziler su ile buluşturulduğunda Türkiye’nin de lider ülkelerden biri olacağını belirtti. 3 gün önce Başbakan ile GAP’ı ziyaret ettiklerini hatırlatan Fakıbaba şöyle konuştu:

"Bize verdiği talimat ‘Şu GAP’ı Allah rızası için bitirelim’ 3 milyon dekar suyun sadece Şanlıurfa’da sulanması için ilk emri vermiştir. 3 milyon dekar suyun araziye kavuşması, üretim demek, istihdam demek, terörün önlenmesi demek."



TARIMSAL İHRACAT 16 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Türkiye’nin tarımsal ihracatının 4 milyar dolardan 16 milyar dolara çıktığını söyleyen Fakıbaba, ihracat odaklı bir tarım yapılanması planladıklarını aktardı. Bakan Fakıbaba atılması planlanan adımları şöyle sıraladı:



"Kaliteli ve düşük maliyetli üretim yapısı geliştirilecek, mera hayvancılığı yetiştirici bölgesi, damızlık üretim merkezleri kurulacak. Yerli et üretimi artırılarak ithalata son verilecek. Çiftçilere destekler sürecek, tarım liseleri ve üniversiteleri kurulacak."



"YÜRÜMEK İYİDİR, KİMSEYE HİÇBİR ZARARI YOKTUR"



Basın mensuplarının Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) dün sona eren “Fındık için adalet yürüyüşü”ne ilişkin sorularını cevaplayan Fakıbaba “Yürümek iyidir, yürümenin hiç kimseye bir zararı yoktur” dedi. Fındık alım fiyatlarına yönelik eleştirilere de yanıt veren Fakıbaba şöyle konuştu: “Biz gerçekten çiftçimizin, üreticimizin lehine olmasını düşündüğümüz bir fiyat 10 lira ve 10.5 lira açıkladık. Ancak bu bir eşik fiyat, taban fiyat. 12 liraya satıyorlar da biz mi bunu engelliyoruz?” Bakan Fakıbaba, fındık üreticilerine ellerinde ne kadar fındık varsa alacaklarına söz verdi.



RUSYA'NIN 'DOMATESE KARŞI ET' ŞARTI YOK



Fakıbaba, Rusya Federasyonu’nun Türkiye’den domates ithalatının yapılması için karkas et alınmasını şart koştuğu yönündeki haberlere şu yanıtı verdi:



"Domates ihracını serbest bırakma girişimleri var ama bu bir karşılık açısından değil. Etteki ithalat beni üzüyor. İnşallah birkaç yıl içerisinde bu ithalatı bitirmeyi düşünüyoruz. Ama tabii fiyatlar uygun olursa Avrupa, Brezilya ya da Uruguay’dan alacağımıza komşumuz Rusya’dan almakta hiçbir mahsur görmüyorum."



Fakıbaba, Rusya’dan ithalata, hayvan sağlığı gibi şartların sağlanması durumunda sıcak baktığını ifade etti.



'TARIMDA BİLGİ ANA GİRDİLİ OLMALI'



Zirvenin mimarlarından Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat’ın moderatörlüğünü yaptığı oturumda, Tarımsal Planlama, Verimlilik ve Kalite Yönetimi ele alındı. Konuşmacılardan Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, tarımda standardizasyona geçilemediğine dikkat çekti.



Çandır, destek ve teşvikte daha etkin işleyen modele ihtiyaç bulunduğunu vurguladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal da "Tarımda bilgiyi ana girdi yapmamız lazım" dedi.



Feyz Hayvancılık AŞ. sahibi Sencer Solakoğlu da Türkiye’de tarımsal eğitime ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekerken, Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş kırsal kalkınma planının yeniden konuşulması gerektiğini savundu.

Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat, Tarımsal Planlama oturumunu yönetti.



'TOPRAK ANALİZİ YAPILMALI'



Bloomberg HT Tarım Zirvesi’nin ilk oturumunda “Toprak, su ve tohumun geleceği” ele alındı. İGSAŞ Genel Müdürü Turan Tok, toprak analizi yapılmadan üretimde istenilen verim ve kalitenin yakalanamayacağına dikkat çekti.



'KOOPERATİF GÜNDEME ALINMALI'



“Hayvancılık ve Bitkisel Üretimde yeni Yaklaşımlar” başlığının ele alındığı beşinci ve son oturumda Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, “Kooperatifleşmeyi gündemimize almak zorundayız” değerlendirmesinde bulundu.



'BUĞDAYDA KURAKLIĞA SİGORTA VAR'



Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, bu yıl buğdayda kuraklık sigortasını vermeye başladıklarını belirtti. Satoğlu, Tarımda Risk Analizi ve Yönetimi başlıklı oturumda konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

Bloomberg HT Tarım Zirvesi

tarımsal ihracat

Türkiye tarım sektörü