Bakan Fakıbaba: Tamamen helal et kesimi vardır

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sırbistan'dan ithal edilecek etlerin besmelesiz kesildiği' yönündeki sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fakıbaba, Sırbistan'dan et ithalatı için sözleşme yapıldığını ancak henüz bir alımın olmadığını söyledi. Fakıbaba, Kılıçdaroğlu'na şöyle cevap verdi:
"Sayın Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri doğru değil. Gelmeyen bir şeyle ilgili bunu demek de doğru değil. Zaten bu konuda düzenlemelerimiz var; eti Sancak bölgesinden alıyoruz. Bizim orada resmi veterinerlerimiz, Müslüman kasaplarımız var. Kendi dini kurallarımıza göre hayvanlar kesiliyor ve buraya gelinceye kadar da kontrol altında tutulacak yani haram olan bir şey kesinlikle söz konusu değildir, tamamen helal et kesimi vardır."
Fakıbaba, Bosna Hersek'ten de et alındığına işaret ederek, "Biz Müslüman kardeşlerimizi kalkındırmak için alıyoruz. Başka yerden alacağımıza, Sırbistan'dan alalım, Bosna Hersek'ten alalım, hiç olmazsa Müslüman kardeşlerimizin geliri artsın. Sırbistan'daki anlaşmamızın da bir anlamı odur" değerlendirmesinde bulundu.
"ET İTHALATI ET VE SÜT KURUMU TARAFINDAN YAPILMAKTADIR"
Sırbistan'dan et getirmek için kuralların Türkiye tarafından belirlendiğinin altını çizen Fakıbaba, alımlardan önce oraya gidilerek kesimhanelerin görüleceğini ve uygun görülmeyen hayvanların kesilmeyeceğini vurguladı.
Sığır eti ithalatı konusunda yapılan ve Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin Et ve Süt Kurumu (ESK) için çıkarıldığına dikkati çeken Fakıbaba, "Et ithal etmek için bizden onay alınması lazım. Onun için hiçbir özel firma et ithal edemez. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Et ithalatı sadece Bakanlığımıza bağlı ESK tarafından yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.
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