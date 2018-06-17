Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin müşterisinin hazır olduğunu belirterek, “Yerli marka otomobil projesini, milletimiz sahiplendi, ekonomistlerin tabiriyle ‘satın aldı’. Şu anda piyasaya çıksak, milyon mertebesinde sipariş alırız. Nasıl teşvikler verebileceğimizi değerlendiriyoruz” dedi.

Yerli otomobil projesine ilişkin HABERTÜRK’ün sorularını yanıtlayan Özlü, geçen 6 ayda yapılan çalışmalarda temel prensiplerini belirlediklerini, üretim adedinin yıllık 175 bin, üretim kapasitesinin 200 bin, toplam yatırım tutarının ise 3.2 milyar Euro olacağını söyledi. Türkiye pazarından ilk etapta yüzde 12-17 pay hedeflediklerini kaydeden Özlü, bu hedefe ulaşmak için çeşitli teşvikleri gündemlerine aldıklarını belirtti. Bakan Özlü, yerli otomobile yönelik nasıl bir teşvik verileceği sorusuna, “Değerlendirme aşamasındayız. Alacak olan vatandaşa mı teşvik verilmeli, yoksa şirketi destekleyip vatandaşa ucuz otomobil mi sunsun, bunları çalışıyoruz” karşılığını verdi.

İSMİ NE OLACAK?

Yerli otomobilin isminin nasıl belirleneceğini anlatan Özlü, “Konsorsiyum çalışacak ve karar verecek. Satışa etkisi olabilecek, birtakım çağrışımlar yaptırabilecek, yurtdışına da uygun bir isim olacak. Yurtdışında da fabrikalar kurup aracımızı üretmek istiyoruz. Yerli, milli düşüneceğiz ama küresel bir oyuncu olacağız” diye konuştu.

FABRİKA NEREYE KURULACAK?

Yer seçimi konusunu belirledikleri takvime göre önümüzdeki yıl gündeme alacaklarını belirten Özlü, “Fabrikanın kurulacağı bölgenin birtakım avantajlar sağlaması lazım. Mesela limanlara yakınlık bir kriter, çok uzak olmayan mesafede bir otomotiv yan sanayisi kapasitesinin olması başka bir kriter. Konsorsiyum bunları göz önünde bulundurarak yere ilişkin bir çalışma yapacak, bize sunacak ve müştereken bir karar verilecek” dedi.

"BATARYA EN KRİTİK BÖLÜM"

Elektrikli otomobilde bataryanın en hassas ve kritik bölümü oluşturduğunu kaydeden Özlü, “Halen şu anda istenilen menzile ulaşılabilmiş değil. Batarya konusunda çalışan bir şirketimiz var. Zorlu grubu, Çinlilerle bir ortaklık kuruyor. Nikel ve kobalt yatakları var grubun işlettiği. Çinli bir firmayla yerli bir firma ortaklık kuracak. Batarya üretecek ve bunun da ilk müşterisi Japon Nissan firması olacak. İleride bizim otomobilimiz ortaya çıktığında onlarla oturup konuşacağız” dedi.

‘YAZILIMI BİZE AİT OLACAK’

Batarya konusunda TÜBİTAK’ın da çalışmaları olduğunu hatırlatan Özlü, “Özel firmaların da bu konuya ilgileri var ama burada esas olan bataryada hücreleri üretmek değil, bunun algoritmasını yazmak, yazılımını yapmak. Esas ağırlık vereceğimiz konu bu olacak. Özetlersek, başlangıçta hücre üretimi yapmayabiliriz. Ama bütün yazılım bize ait olacak, yine algoritmasını biz hazırlayacağız” dedi.

MUSK’TAN TÜRKİYE’YE YEŞİL IŞIK

Elektrikli otomobil devi Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmenin perde arkasını anlatan Özlü, şunları söyledi: “Ziyarette ben de vardım. Elon Musk, kendi kurduğu fabrikaların sorunları olduğunu ve bunları çözmek için uğraştığını söyledi. Tesla başarı bakımından arzu ettiği seviyeye ulaşırsa, fabrikalarını dünyanın muhtelif yerlerine kuracağını söyledi. Türkiye’yi de konuştuk ama cevabı, ‘Kendi fabrikalarımdaki sorunlarını çözdükten sonra Türkiye’de fabrika açmayı düşünebilirim’ şeklinde oldu.”

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE HEDEF 1 TRİLYON DOLAR

1.5 yıldır üzerinde çalıştıkları dijital dönüşüm yol haritasını tamamladıklarını kaydeden Özlü, “Dijital Türkiye” adını verdikleri raporu yakında açıklayacaklarını söyledi. Özlü’nün dijital dönüşüme ilişkin açıklamaları şöyle:

“Dünya Ekonomik Forumu raporlarına göre, dijital ekonominin büyüklüğü 10 yıl içinde 100 trilyon dolara ulaşacak. Hedefimiz, dijital dönüşümün meydana getirdiği ekonomiden en az 1 trilyon dolar pay alabilmek. Yol haritamızda hedeflerimizi 5+5 yıl olarak belirledik. Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerimizin de bulunduğu 10 kentimizde dijital dönüşüm merkezleri kuracağız ve bu merkezlerde dijital dönüşüm eğitimlerini vereceğiz. Çalışmamız, 6 bileşenden oluşuyor ve ilk bileşeni insan, yani nitelikli iş gücü ve insan kapasitesi. Organize sanayi bölgelerine (OSB) kurulacak teknik kolejler de dijital dönüşüm atılımının en önemli ayaklarından birisi olacak. Büyük zorluk KOBİ’lerde. Bunun için de yol haritasında özel bir program uygulayacağız.”