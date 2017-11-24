Bakan İsmet Yılmaz:Önümüzdeki dönemde Öğretmen Akademisi'ni hayata geçireceğiz

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Eğitim sisteminin temel unsuru öğretmendir. Ülkemizin geleceğinin teminatı olan gençlerimizin demokratik değerlerle buluşmasında, onların milli ve manevi değerlerle donatılmasında, ülkemizin geleceğini inşa edecek gençlerin yetiştirilmesinde en büyük pay hiç kuşkusuz öğretmenlerimize aittir." dedi.

AA'nın haberine göre Bakan Yılmaz, "Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde gelecek nesillerimizi yetiştirmek için özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Sağlık ve huzur dolu nice öğretmenler gününe sevdikleriyle birlikte ulaşmalarını diliyorum." ifadesini kullandı.

"Uğruna can verdikleri değerler bugün daha güçlü. Ülkemiz medeniyet yarışında düne kıyasla bugün daha ilerde. Eğitim meşalesi bugün daha parlak olarak elden ele taşınıyor, nesilden nesile aktarılıyor. Bu da bizim yarınlara olan umudumuzu artırıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuşan Bakan Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'a eğitime verdiği destek, öğretmenlere gösterdiği ilgi ve Çankaya Köşkü'nde kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

"ÖĞRETMEN NE KADAR İYİYSE, SİSTEM DE O KADAR İYİDİR"

"Eğitim sisteminin temel unsuru öğretmendir. Ülkemizin geleceğinin teminatı olan gençlerimizin demokratik değerlerle buluşmasında, onların milli ve manevi değerlerle donatılmasında, ülkemizin geleceğini inşaa edecek gençlerin yetiştirilmesinde en büyük pay hiç kuşkusuz öğretmenlerimize aittir. Eğitimin genel başarısı, herkes kabul ediyor ki, asla öğretmenin başarısından fazla olamaz. Öğretmen ne kadar iyiyse, sistem de o kadar iyidir."

Toplumsal gelişim açısından her mesleğin önemli olduğuna fakat öğretmenliğin yeri ve öneminin daha farklı olduğuna işaret eden Bakan Yılmaz, öğretmenin her mesleğin yetiştiricisi ve toplumsal kültür ve değerlerin de aktarıcısı olduğunu kaydetti.

"ÖĞRETMENLİK EN İTİBARLI MESLEKLER ARASINDA"

"Öğrencilerimizin hayata bakışlarını ve algılarını geliştirecek olan öğretmenlerimizin bu sorumluluklarını yerine getirmesi için sürekli kendini geliştirmesi, araştırmasını, okumasını ve mesleki gelişimlerini desteklemek istiyoruz." diyen Yılmaz, bu nedenle öğretmenlik mesleğine yönelik iyileştirme çalışmaları başlattıklarını belirtti.

"Bu çerçevede lisans eğitimlerinin yapılandırılmasına, öğretmen alımına, adaylık ve yetiştirme süreçlerine, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini teşvik etmeye, performanslarının değerlendirilmesine, kariyer gelişimine ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine kadar pek çok hususta yol haritası niteliğinde olan Öğretmen Strateji Belgesi bu yıl Resmi Gazete'de yayımlandı. Öğretmen Strateji Belgesi, yaşam boyu öğrenme yaklaşımıyla üç amaca yönelik olarak hazırlanmıştır. Yüksek nitelikli iyi yetişmiş ve mesleğe uygun bireylerin öğretmen olarak eğitime kazandırılması, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılmak ve öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı iyileştirmek ve mesleğin statüsünü güçlendirmek."

İstanbul Üniversitesi'nin "Türkiye'deki en itibarlı meslekler" çalışmasına işaret eden Bakan Yılmaz, Türkiye'de en itibarlı mesleklerin arasında öğretmenliğin bulunduğunu vurguladı.

OECD ülkeleri arasında en fazla öğretmen olmak isteyen kişinin Türkiye'de bulunduğunu aktaran Yılmaz, "Öğretmenlik Türkiye'de en saygın, en itibarlı mesleklerden biridir. Bunda hiç kimsenin şüphesi yok." dedi.

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ SENEYE

Bakan Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde Öğretmen Akademisi'ni hayata geçireceğiz. Bununla ilgili yönetmelik taslağımızı hazırladık. Amacımız daha güçlü, daha müreffeh bir ülke için milli ve manevi değerlerimize bağlı, evrensel değerlere açık, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri yetiştiren öğretmenlerimizle 21. yüzyılı, Türkiye'nin yüzyılı yapmaktır. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkarılmasında şüphesiz en büyük pay öğretmenlerimize ait olacaktır. Türkiye'yi bugünlere taşıyan, bugün geldiği seviyeden çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne taşıyacak nesilleri yetiştiren öğretmenlerimize emekleri için binlerce kez teşekkür ediyorum. Bu vesileyle emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur dolu günler diliyor, şehit ve ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum." değerlendirmesini yaptı.