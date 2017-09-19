Bakan Kaya'dan şehit yakınlarına istihdam hakkıyla ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gaziler onuruna düzenlenen programa katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Önümüzdeki günlerde, eğer şehit yakınımızın kardeşleri ya da anne-babasından istihdam hakkını kullanmayan olursa, iki hakkının da çocukları tarafından kullanabilmesi için bir düzenleme yapılacağının müjdecisi olayım." açıklamasında bulundu.

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