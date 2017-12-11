Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, uçakta fenalaşan yaşlı bir kadına müdahale etti.



Edinilen bilgiye göre, Almanya'daki 1. Uluslararası Kadın Zirvesi'ne katılan Bakan Kaya, yurda dönüş için Köln-İstanbul uçağına bindi. Kar yağışı nedeniyle uçağın havalanması gecikince yolcular arasında bulunan yaşlı bir kadın fenalaştı.



Bunun üzerine doktor olan Bakan Kaya, hastaya müdahalede bulundu. Yaşlı kadınla yakından ilgilenen Kaya, kadını kendisine yakın bir yere oturtarak yolculuk boyunca kontrol altında tuttu.

DAHA ÖNCE DE MÜDAHALE ETMİŞTİ



Bakan Kaya daha önce de uçakta rahatsızlanan ünlü tiyatrocu Enis Fosforoğlu'nun kızı olan oyuncu Seren Fosforoğlu Öztürk'e ilk müdahalede bulunmuştu.