Bakan Kaya, Vodafone 39. İstanbul Maratonu'na katıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 39. Vodafone İstanbul Maratonu'na eşi ve çocuğuyla birlikte katıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde konuşan Bakan Kaya, çocuklar için bu etkinliğe katıldıklarını söyledi. Ülkedeki çocukların geleceği için çalıştıklarını söyleyen Bakan Kaya, "Bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çocuklarımız için koşuyoruz, yürüyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak ülkedeki çocukların geleceğe güvenle bakabilmeleri için çalışıyoruz. Çocuklar gülerse dünya güler, bunun için çalışıyoruz gece gündüz demeden. Bugün kurum çocuklarımızla birlikte yürüyoruz. Eşim ve çocuğumla birlikte yürüyoruz. İstiyoruz ki dünya üzerindeki her çocuğun geleceğe güvenle baktığı bir dünya olsun. Sadece Türkiye'nin çocukları için değil, savaştan kaçıp ülkemize sığınmış Suriyeli, Iraklı çocuklar için de çalışıyoruz. Bugün ülkemizde 1,5 milyondan fazla Suriyeli, Iraklı mülteci çocuğu ağırlıyoruz. Onların da eğitim hayatına en iyi şekilde dahil olmaları için tüm imkanlarımızı seferber ettik. İstiyoruz ki tüm çocuklar huzurlu, mutlu, sağlıklı olsun ve iyi bir eğitim alsınlar" diye konuştu.

"MAZLUMLARA EL UZATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İHA'nın haberine göre; Türkiye'nin koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin çocuklar için olduğunu söyleyen Bakan Kaya, "2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizi çocuklarımız için hayal ediyoruz. Çocuklarımızın güvenli geleceği için çalışıyoruz. Bugün bakanlık çocuklarımızla birlikte tüm dünya çocukları için yürüyoruz. Bu köprü sadece Asya ve Avrupa Kıtası'nı birleştirmiyor, gönülleri de birleştiriyor. Sporun birleştirici ruhu olduğuna inanıyoruz. Dünyadaki tüm çocuklar gülene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Yatkın zamanda Myanmar'da zulümden kaçar kadın ve çocuklara Türkiye el uzattı. Bangladeş'teki kamplara Hanımefendi Emine Erdoğan'la birlikte gittik. Gördük ki oradaki çocuklar açlıkla pençeleşiyor. 10 gündür hiçbir şey yememişti çocuklar. Günlerdir aç olan çocuklara Türkiye olarak el uzattık. Bugün Bangladeş'te Türkiye mutfaklarında pişen yemekler var. O çocuklar insan onuruna yakışır şekilde Türkiye sayesinde açlıktan kurtuldular. Dünya üzerinde kim olursa olsun el uzatmaya devam edeceğiz. Somali'de Arakan'da olduğu gibi tüm dünya mazlumlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. İstiyoruz ki Aylan bebekler, Ümran bebekler olmasın, tüm dünya çocukları huzurlu ve mutlu olsun" diyerek sözlerini tamamladı.