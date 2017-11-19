Bakan Mehmet Özhaseki'nin korumaları ile güvenlik görevlileri arasında tartışma

DHA'nın haberine göre; Maç sonu Kayserisporlu futbolcuları kutlamak için soyunma odasına gitmek isteyen Bakan Mehmet Özhaseki'nin korumaları ile özel güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Bakan'ın ardından korumalar ve özel kalem müdürü soyunma odasına girmek isteyince, özel güvenlik kapıyı kapatarak içeri kimseyi almadı. Bunun üzerine korumalar ve özel güvenlik arasında tartışma çıktı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER