Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de içinde olduğu iddia edilen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait Beechcraft King Air 350 tipi uçağın Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na tedbir amacıyla zorunlu indiği öğrenildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 12:20'de havalanan TC-KDR kuyruk tescilli uçağın alt kısmında yer alan kemaraların olduğu bölümden gelen bir koku ve duman nedeniyle tedbir amacıyla Cengiz Topel Havalimanı'na iniş yaptığı öğrenildi. Bakan Özhaseki'nin karayolu ile Ankara'ya gittiği öğrenildi. Amerika üretimli uçağa Danimarka'da Alman malı kamera takılmıştı. Uçağın iki pilotu yurt dışında eğitim almıştı. Uçak ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nü harita, tapu, kadastro, yol, baraj, arazi toplulaştırma ve kamulaştırma gibi işlerde kullanılan havadan fotoğraflama işlemi yapılıyor.





UÇAĞIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Model yılı:2015

Maksimum uçuş menzili 3 bin 345

Maksimum seyrüsefer hızı 578 km

Motorları çift turboprop pervaneli

Ortalama havada kalkış süresi 5-6 saat

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER