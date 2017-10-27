Bakan Nihat Zeybekci, dövizdeki yükselişle ilgli konuştu

Zeybekci'nin konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

Dün Türkiye'ye şu kuruluşlar finansman verecekti de vermeyecekti de diye şeyler çıktı. Türkiye'ye 1.1 euro civarında kaynak verdiler. Bunların Türkiye'de kullanma şartları vardır. Dün kendileri de açıkladı. Biz de söylüyoruz yalan. Gerek kurla, gerekse faizle ilgili rant almak isteyenlerin işleri. Bizim işletmemiz yani Türkiye'nin kamuyla özel tüm borçlarımıza bakınca, elimizdeki nakite de bakınca sıfır problem. O kadar net söylüyorum. Türkiye ile bu spekülatif haberler...

"DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞ GEÇİCİ"

Ben bunun geçici olduğunu düşünüyorum, bunu hep beraber göreceğiz. Merkez Bankasının imkan ve kaynaklarıyla piyasadaki spekülatif hareketlere müdahale etmesini doğru bulmuyorum. Dokunmamak lazım, müdahale etmemek lazım. Spekülatif hareketlere karşı yapılabilecek en etkili çalışma budur. Şu an gelinen kur noktası kesinlikle reel değildir. Dövizdeki yükselişin geçiçi olduğunu hep birlikte göreceğiz. Aşırılı değerli dolar ABD ekonomisi için değerli ve sürdürülebilir değildir.

ET FİYATLARI

Gıdada eylülde gıda fiyatları 0.25 civarında aşağıya gitti. Diğerleri yukarı giderken gıdada düşüş oldu. Biz gerekirse ithalat enstrümanını da güçlü bir şekilde kullanmaktan çekinmeyeceğiz ve çekinmiyoruz da şu anda. Baktık olmuyor, buna çok daha farklı şekilde yöntemlerle de müdahale edebiliriz.

Etle ilgili mesela... Bunu da en kısa süre içerisinde yapacağız. Devlet eliyle etle ilgili piyasayı regüle etmeye karşıyım. Bunu kontrollü bir şekilde, hangi ülkeden sağlık ve hijyen kontrolleri ve hassasiyetlerimizin karşılanması kayıt ve şartıyla doğrudan özel sektör eliyle piyasaya müdahale etmenin daha etkin olduğunu ve olacağını düşünüyoruz.

Yüzde 6'nın çok daha üzerinde bir büyümeye gideceğiz. Türkiye tarihi zirve ile ihracatı kapatacak. Turizmde de öyle. Bu gelişmelerin Türkiye'ye çok olumlu etkisi olacaktır.

Gümrük Ticaret Bakanlığımızın çalışmaları var. Üretildiği yerden, sepete girişe kadar her türlü yatırımı teşvik altına alıyoruz.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında şu ana kadar 3 milyar liralık yatırımı destekledik. Elimizde stok olarak bekleyen ve bu sene sonuna kalmadan törenle belgelerini vererek başlatacağımız yaklaşık 100 milyar liralık yatırım var, hatta 103-104 milyar liraya da çıkabilir. Onlar da bitti. Gelecek hafta Başbakanımız başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulunda bunun en son sunumunu ve tartışmalarını da bitireceğiz ve kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız.

İhracatın, büyümenin tarihi olması 2017'nin sonunda bu noktalara gelecek olması tesadüf değildir. Bunların hepsi tasarlandı hepsi dizayn edildi. 2016'nın o hain işgal girişimi sırasında yatırımcı teşvikleriyle ilgili bir açıklama yapacaktık, ev ödevini yapmış sınıfını geçmiş bir öğrencinin coşkusuyla yapacaktık, olmadı. Daha sonra pazartesi günü hiçbir şey olmamış gibi borsa açıldı.

Bunlar tesadüf değil, dersine iyi çalışan bir hükümetimiz var.