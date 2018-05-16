Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Adem Burak Uzun ve Hamza Alaca ile bronz madalya kazanan Muhammet Çavuş ve Çağrı Can Bayram'ı kutluyorum. Ata sporumuz güreş branşında, uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı göndere çektiren milli sporcularımızın gelecek nesillere örnek olmasını temenni ediyor, bu başarıda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."