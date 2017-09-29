Bakan Osman Aşkın Bak, Rize'de açılış törenine katıldı

Bakan Bak, Rize Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, okul dönemlerinde masa tenisi oynadığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız masa tenisini iyi bilir. Belediye Başkanlığı döneminde sporcularla bile antrenmanları var. O yüzden öncelikle sizlerin yetişmesinde katkı sağlayan hocalarımıza ve antrenörlerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk sporuna yaptığı yatırımlara dikkati çeken Bak, şunları kaydetti;

"Buradaki gibi yüzlerce salonun yapılmasında kendisinin önderliği var. Biz de inanıyoruz ki sizin aranızdan geleceğin ferdi şampiyonları, takım şampiyonları çıkacak. Biliyorsunuz masa tenisinde olimpiyatları izlediğinizde Çinli, Uzak Doğulu sporcuları görürsünüz. Biz artık Türk sporcularının da olimpiyat ve dünya şampiyonalarında bayrağımızı göndere çekmesini istiyoruz. Sizler bu ülkenin, Türk sporunun geleceğisiniz. Bize düşen sizin hizmetinizde olmaktır."

Bakan Osman Aşkın Bak, şampiyonanın Rize'de yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Sporu yaparken derslerinize çok çalışacaksınız. Başarılı bir öğrenci ve sporcu olarak ülkemize hizmet etmeye devam edeceksiniz." dedi.

Sporculara başarı dileyen Bakan Bak, Türkiye Masa Federasyonu Başkanı Kerim Koç ve öğrencilerle bir süre masa tenisi oynadı.

Masa Tenisi Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonası

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak