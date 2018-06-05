Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "imar barışı" olarak bilinen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin detayları açıklıyor. İşte Özhaseki'nin açıklamalarından satır başları;

* Yapı kayıt işlemleri e-devletten yapılacak



* İstanbul, Ankara ve İzmir için ayrı merkezler kuruyoruz. İnternet ortamında kayıt yapanlar için sorun yok ama internetten kayıt yaptıramayacak olanlar için merkezler olacak

* Asıl yasa bu değil, asıl arkasından imar yasaları ve kentsel dönüşüm yasaları var



* Toplam 40-50 milyar lira beklenti var