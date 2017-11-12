Bakan Özhaseki: Kılıçdaroğlu'na yine dava açacağım

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, partisinin 6.olağan merkez ilçe kongresine katılmak üzere Nevşehir'e geldi.

Bakan Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu'nun kendisine yönelik sözleri hakkında dava açacağını söyledi.

İHA'nın aktardığına göre; Bakan Mehmet Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ile ilgili sözlerine karşılık, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçenlerde bir televizyon kanalında oturmuş, karşısında üç, dört tane gazeteci var. İstanbul'daki siluet tartışması var. Diyor ki; "Öyle bir bakan ki Bakırköy sahilinde yapılan koca koca binaların hepsinin altına imzası var. İnkar ediyor" diyor. Ya el insaf. O binalar yapılalı 8 sene oldu. O binalar yapıldığı tarihte ben Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Ya nasıl bir mantıktır, nasıl bir anlayıştır. Şimdi buna da bir dava açacağım. Bakacağım ona da sanırım bir şey çıkar. Sonra yine sucuk dağıtmaya devam ederiz. Nevşehir'in de hakkını unutmayız" dedi.