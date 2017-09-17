Bakan Özlü: 2 milyar dolara yakın yatırım yapacağız

Türk sanayi devriminin önemli köşe taşlarından birisi olan Zonguldak'ın da yaptıkları çalışmalardan nasibini alacağını dile getiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Filyos Endüstri Bölgesi" hakkında şu açıklamalarda bulundu:



"Türkiye'de 5 yeni endüstri bölgesi kuruyoruz. Filyos Projesi, Batı Karadeniz'in ve Zonguldak'ın çehresini değiştirecek. Filyos Endüstri Bölgesi, 40-50 milyar liralık bir ciroya sahip olacak. Filyos'ta 2 milyar dolara yakın yatırım yapacağız. Allah'ın izniyle 12 bin kişiye yeni bir istihdam kapısı açacağız. Peki böylesine makro ölçekli, dev bir proje için neden Filyos'u seçtik? Çünkü, endüstri bölgesinin hemen yanında Türkiye'nin en büyük liman projelerinden biri devam ediyor. Burası, lojistik üs kurma açısından yerli ve yabancı yatırımcılar için çok cazip imkanlar sunuyor çünkü, 607 hektar büyüklüğünde olan bu bölge, karma endüstri bölgesi olması nedeniyle her sektörden yatırımcıyı kendine çekiyor. Filyos Endüstri Bölgesi Projesi, Batı Karadeniz'in sanayi ve lojistik kapasitesini en üst seviyeye çıkaracak.



Filyos ve diğer endüstri bölgeleri, en az GAP kadar büyük ve değerli projelerdir. Bu bölgede üretilen demir çelik, yine kendi bölgesinde ham madde olarak kullanılacak. Elektrikli teçhizat imalatı, makine ve ekipman imalatı, motorlu taşıtlar imalatı gibi pek çok alanda faaliyet gösterilecek. Bölgenin kamulaştırma çalışmalarını çok şükür tamamlamış bulunuyoruz. Projeyle bölgeye yapılacak organize sanayi bölgeleri, yeni limanlar, çevre ve dere ıslah çalışmaları buranın cazibesini de mutlaka artıracak. İşsizlik azalacak. Zonguldak ve çevre iller, göç veren değil, göç alan şehirler haline gelecek."

Filyos Endüstri Bölgesi

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Zonguldak Filyos yatırımları

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Bakan Faruk Özlü, tüm projelerdeki temel hedeflerinin vatandaşların ekmeğini büyütmek olduğuna dikkati çekerek, refah seviyesinin yükselmesiyle çocukların geleceğe daha umutla bakacağını dile getirdi."Çevremiz ateş çemberine dönmüş olsa da yurt içinde ve dışında terörle mücadelemiz devam etse de bunlar bizi asla büyüme hedefinden geri döndüremez" diyen Özlü, konuşmasını şöyle tamamladı:"Bunun en son örneği birkaç gün önce açıklanan büyüme rakamlarıdır. Türkiye, ikinci çeyrekte de yüzde 5,1 gibi önemli bir ivmeyle büyümeye devam etmiştir. Biz biliyoruz ki bu büyüme karşısında dünya şaşkına dönmüştür ama biz yine dünyayı şaşırtmaya devam edeceğiz.Hazır teknolojiyi kullanan değil, teknoloji üreten bir ülke olacağız. Bilimde, sanayide ve teknolojide çağın gerisine düşmeyeceğiz.Büyük ve güçlü Türkiye hedefinde en büyük dayanak noktamız milletimiz olmaya devam edecek."