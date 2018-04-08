Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu (OGG) İşbirliği Protokolü"nün imzalandığını hatırlatan Özlü, imza töreninin ardından, OGG üyesi 5 şirketin çalışmalara hız verdiğini söyledi.
Özlü, projede teknik ve mali analizin, fizibilitenin son aşamasına geçildiğine işaret ederek, "Geldiğimiz noktada, devlet desteklerinin tasarımı üzerinde çalışılıyor. Ayrıca bir üst yönetici (CEO) ataması olacak, buna Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu karar verecek. CEO olarak çok sayıda ismin adı geçti ancak şu anda 3 isim üzerinde düşünülüyor. Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu, CEO'sunu kendi içinde değerlendirip çalışma arkadaşlarını kendileri açıklayacaklar." diye konuştu.
Bakan Özlü, seçilecek kişinin, otomotiv sektöründe, küresel başarı elde etmiş bir Türk olacağını vurguladı.
Özlü, üst yöneticinin belirlenmesinin ardından, şirketleşme sürecinin tamamlanacağını anlattı. Kurulacak şirketin adının henüz belli olmadığını, iletişim firmalarıyla yapılacak görüşmeler sonrasında tespit edileceğini dile getiren Özlü, "Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde, ülke olarak küresel bir başarı hedefliyoruz. Dolayısıyla küresel ölçekte kabul edilebilir, güzel bir isim olacak. Şirketin adı, Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu'nun iletişim firmalarıyla yapacağı çalışmalarla ortaya çıkacak." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu'nda bulunan 5 şirketin hisse oranlarının belirlenmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğüne değinen Özlü, bu noktada devletin katılımı ya da katılmaması gibi alternatiflerin de görüşüldüğünü belirtti. İlk etapta OGG'de yer alan 5 şirketin, eşit ortaklık olmasını tercih ettiklerinin altını çizen Özlü, şu an çalışmaların 5 şirketin eşit ortaklığı şeklinde devam ettiğini kaydetti.
BİR SEDAN BİR SUV BİR DE GENEL MAKSAT ARACI
Özlü, Türkiye'nin Otomobili'nin üretim yeri konusunda 22 ilden talep geldiğine dikkati çekerek, taleplerin değerlendirilerek en uygun il ve bölgenin seçileceğini bildirdi.
Şu aşamada hangi segmentte ve kaç modelle piyasa girileceğinin ele alındığına işaret eden Özlü, "Türkiye'nin Otomobili'nin, 5 modelle piyasaya girmesi ve üretim maliyetlerini düşürmek açısından 3 modelin aynı şasi üzerinde olması planlanıyor. Mesela bir sedan olacak, bir spor kullanım modeli SUV cinsi olacak, bir genel maksat aracı olacak. Araçlar, B ve C segmentinde üretilecek. Türkiye'nin Otomobili, elektrikli olacak." şeklinde konuştu.
Projenin, milli bir marka oluşturma hedefiyle geliştirildiğini vurgulayan Özlü, bu sebeple aracın markasının, teknik hususlar kadar önemli olduğunu söyledi.
Özlü, "Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde, teknik-mali analiz, şirketleşme ve CEO atanması konusuna yoğunlaştık, bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu aşamaların ardından tasarım, üretim, logo ve marka belirlenmesi çalışmalarına yoğunlaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Projenin, hem ülkedeki teknolojinin dönüşümüne katkı sağlayacağını hem de ülkeye uluslararası piyasalarda ürünlerini kendi markasıyla pazarlama fırsatı sunacağına dikkati çeken Özlü, bu sebeple son derece önemli ve stratejik olduğunu kaydetti. Projenin halk tarafından da sahiplenildiğine değinen Özlü, aracı ilk alanlardan olmak için sıraya girmek isteyen çok sayıda vatandaş olduğunu aktardı.
Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde, 2019 yılında prototipinin geliştirilmesi, 2021 sonunda ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.