Bakan Özlü, MD9 ElectriCITY’i test etti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Temsa’nın Adana’daki fabrikasını ziyaret ederek Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü MD9 ElectriCITY’yi yakından inceledi. Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper ve Temsa Genel Müdürü Hasan Yıldırım’dan fabrikanın çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Faruk Özlü, Temsa tarafından üretilen Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü olan MD9 ElectriCITY’yi test etti.

Bakan Özlü, MD9 ElectriCITY ile Temsa tesisleri içinde kısa bir gezi yaptıktan sonra otobüsün tampon bölümünü imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretin sonunda Özlü’ye otobüs maketi de hatıra olarak takdim edildi.

Tüm yazılımı ve tasarımı Türk mühendislere ait olan MD9 electriCITY, Aralık 2017 tarihinde Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tanıtılmıştı. Otobüsü İstanbul trafiğinde kullanarak test eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, projede emeği geçen herkesi tebrik etmişti.