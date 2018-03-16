Bakan Özlü, yazılı açıklamasında, ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksini değerlendirdi.
Ocakta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttığını bildiren Özlü, arındırılmamış endekste yıllık bazda yüzde 12,9 artış gözlenirken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin ise bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldığını kaydetti.
Özlü, Türkiye'nin geçen yılın 2. yarısından itibaren başlayan yüksek sanayi performansını 2018 yılına taşımayı da başardığına işaret ederek, yılın ilk ayında sanayi üretiminin beklentilerin üzerinde artış yakaladığını vurguladı.
"İHRAÇ EDİLENLERİN YÜZDE 93'Ü İMALAT SANAYİSİNDEN"
Hesaplama yöntemi değişen ve güncellenen sanayi üretim rakamlarının, ilk defa bu ay yayımlandığına değinen Özlü, ölçümlerin büyümeyi öngörmekte daha fazla yardımcı olacağını ve Türkiye'nin sanayi öncülüğünde güçlü büyümesine devam edeceğini belirtti.
Özlü, sanayi üretim rakamlarına göre 2017 yılının, 2011'den sonra en yüksek sanayi üretim artışının yakalandığı yıl olduğuna dikkati çekerek, Ocak ayında da aynı şekilde sanayi üretiminin 2011'den sonra en hızlı artışlarından birini gerçekleştirdiğini aktardı.
Türk sanayisinin bu başarısında, ihracat pazarlarındaki toparlanma, tüketimleri ve yatırımları artırmak amacıyla alınan tedbirler, sanayicinin azmi ve becerisinin etkili olduğunun altını çizen Özlü, ihraç edilen malların yüzde 93'ünün imalat sanayi ürünü olduğunu göz önüne alındığında Türk sanayicisinin başarısının bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.
"TÜRK SANAYİSİ EKONOMİYE ÖNCÜLÜK EDECEK"
Özlü, Türkiye'nin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından, hak etmediği notlamalarla karşılaştığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye bir yandan ülke bütünlüğünü hedef alan bir çok saldırıyı def etmiş, bir yandan da sanayisini çok diri şekilde ayakta tutabilmiş, çok sağlam bir ekonomik yapısı olduğunu kanıtladı. Şimdi ise riskleri azaltarak hızlı şekilde büyümektedir. Ülkemizde kapasite kullanım oranları artık yeni yatırımların hızlanacağı seviyelere tekrar ulaştı. 2018 yılı artık yatırımların da büyümede çok önemli katkı sunacağı bir dönem olacak. Türk sanayisinin ithalat bağımlılığının azaltılması, uluslararası pazara entegre olarak geliştirilmesi, rekabet gücünü artıracak programların hayata geçirilmesi amacıyla Başbakanlık Genelgesiyle Yerlileştirme Yürütme Kurulu oluşturuldu. Burada alınacak kararların hızla hayata geçirilmesiyle, ülkemizde sanayi üretimi artacak ve katma değeri yüksek rekabetçi ürünlerin yerlileşmesi sağlanacak. Türkiye sanayisi önümüzdeki dönem bir yandan üretimlerini artırırken bir yandan da üretimde katma değerini artıracak ve ülke ekonomisine öncülük etmeye devam edecek."
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